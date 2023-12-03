İhracatta Kasım rekoru: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamlarla açıkladı

Temmuz, ağustos, eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda da tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırdığımızı belirten Bolat, "Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık.

Zaten Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz 255 milyar dolardı ama inşallah bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları da görmeyi Allah nasip eder inşallah." dedi. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ihracat rakamlarına değinerek, "Bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla otomotivi ilk sırada görüyoruz. Otomotivi, 2 .9 milyar dolarla kimya, 1.4 milyar dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip ediyor." dedi.