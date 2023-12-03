İhracatta Kasım rekoru: Ticaret Bakanı Ömer Bolat rakamlarla açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kasım ayında ihracatımız yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu." dedi.
Temmuz, ağustos, eylül ve ekimde olduğu gibi kasımda da tarihimizin en yüksek ihracat rekorunu kırdığımızı belirten Bolat, "Ocak-kasım döneminde 11 ayda ihracatımız 232 milyar 900 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın 11 ayına kıyasla yüzde 0,7'lik bir artışa tekabül etti. Son 12 ay itibarıyla yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara ulaştık.
Zaten Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz 255 milyar dolardı ama inşallah bir ay sonra karşılaştığımızda 256 milyar doları da görmeyi Allah nasip eder inşallah." dedi. Toplantıda konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, sektörler özelinde ihracat rakamlarına değinerek, "Bu ay 3 milyar 172 milyon dolarla otomotivi ilk sırada görüyoruz. Otomotivi, 2 .9 milyar dolarla kimya, 1.4 milyar dolarla hazır giyim, 1 milyar 396 milyon dolarla elektronik ve 1 milyar 251 milyon dolarla mücevher sektörü takip ediyor." dedi.
FAHİŞ EV FİYATINA NEŞTER
Ticaret Bakanlığının hazırladığı yönetmelik taslağına göre, başkalarına ait taşınmazların satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler, aynı taşınmaza ilişkin farklı fiyatlarla ilan girişi yapamayacak. Kurala aykırı şekilde verilen ilanlara para cezaları uygulanacak. Uygulamayla spekülatif fiyat artışlarının ve bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hazırladı. Taslak kapsamında, emlak işletmelerinin yetki belgesi alması için talep edilen şartlarda düzenleme yapılacak. Koşulları taşımalarına rağmen, mesleki deneyim şartını sağlayamayan emlak işletmelerinin faaliyet göstermeleri sağlanacak.
YILLIK İZİN PARASI SON MAAŞTAN
Yargıtay milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karar aldı. Kullanılmamış yıllık izni varken işten çıkartılanlar izinlerini ücrete dönüştürebilecek. Yüksek Mahkeme yapılacak ödemede işçinin son maaşının esas alınacağına hükmetti.
Öte yandan kullandırılmayan haftalık izinlerin yıllık izin süresinden düşürülemeyeceği de vurgulandı. Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren emsal nitelikteki karar Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nden çıktı. Böylece yıllık izinlerin ücrete dönüşeceği hüküm altına alındı.