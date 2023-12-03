Emeklinin zam hesabı: Yarın enflasyon açıklanacak I 5 aylık oran belli olacak! Emeklinin yeni maaşı kaç liraya çıkacak?

Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Emeklilerin ve memurların zam oranlarını belirleyen en önemli veri ise enflasyon oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme ile birlikte enflasyon farkı alıyor.

YARIN AÇIKLANIYOR

Bu güne kadar enflasyon verilerinden 4 aylık oran açıklanmıştı. Yarın ise açıklanacak Kasım enflasyonu ile birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Böylece emeklilerin ve memurların alacakları zam oranları biraz daha netlik kazanacak. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte de 6 aylık enflasyon ortaya çıkacak.