Sigara fiyatları 60 TL mi olacak? 1 Aralık 2023 sigaraya zam mı gelecek? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL olacak? Güncel fiyat listesi...

5 TL ZAM MI GELECEK?

Bazı haber kaynaklarının iddialarına göre, sigaralara gelecek ay uygulanacak olan 5 TL'lik zam, yeni yıldan itibaren geçerli olacak. Bu zammın ardından, sigara fiyat listesi güncellenecek ve en ucuz ile en pahalı sigara fiyatları değişecek.

Konu ile ilgili yetkili kişilerden açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

2023 Yeni Sigara Fiyatları

Gelecek zammın ardından, sigara fiyatlarının 60 TL'ye kadar çıkması bekleniyor. Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara şu anda 52 TL'den satılıyor.