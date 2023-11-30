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Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: e-Devlet sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek parasının ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen destek ödemesi düzenli olarak yatırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine verilen ödemelerin Aralık ayı taksitleri bekleniyor. Peki Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte e-Devlet sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 11:58 Güncelleme 30 Kasım 2023, 11:58
Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: e-Devlet sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1 yıl daha uzatılmıştı. Buna göre geçtiğimiz Haziran ayında son bulması beklenen destek ödemeleri bu yıl da aylık olarak hesaplara yatırılmaya devam edecek. Peki Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte?

ARALIK AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?

Öncelikle Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinin henüz yatmadığını belirtelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Kasım 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirmişti.

Buna göre Aralık ayı ödemelerinin de 10'undan sonra hesaplara yatırılmaya başlanması bekleniyor. Konuya ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

2023 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde belirlendi:

  • 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
  • 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL
  • 911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL
  • 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Öte yandan vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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