Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: e-Devlet sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1 yıl daha uzatılmıştı. Buna göre geçtiğimiz Haziran ayında son bulması beklenen destek ödemeleri bu yıl da aylık olarak hesaplara yatırılmaya devam edecek. Peki Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte?