Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte? 2023 Aile Destek Paketi ödeme tarihleri: e-Devlet sorgulama ekranı

Aralık ayı Aile Destek Programı ödeme tarihleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 12 ay süre ile başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası 1 yıl daha uzatılmıştı. Buna göre geçtiğimiz Haziran ayında son bulması beklenen destek ödemeleri bu yıl da aylık olarak hesaplara yatırılmaya devam edecek. Peki Aralık ayı Aile Destek parası ne zaman yatacak, hangi tarihte?
ARALIK AYI AİLE DESTEK PARASI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK?
Öncelikle Aralık ayı Aile Destek Programı ödemelerinin henüz yatmadığını belirtelim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Kasım 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirmişti.
Buna göre Aralık ayı ödemelerinin de 10'undan sonra hesaplara yatırılmaya başlanması bekleniyor. Konuya ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.