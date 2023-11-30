1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı verilecek! Yaş ve 1800 prim indirimi geliyor; SSK ve Bağkur’lular...

Bağ-Kur'luların Gözü Yeni Düzenlemede: 7200 Gün Mümkün mü? Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda yapılan çalışmalar, prim gün sayısını 7 bin 200'e çekmeyi hedefliyor. Bakan Vedat Işıkhan , konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyoruz. Temel değişkenler ve bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefe ulaşacağız." dedi.

Kimler Yararlanacak: Esnaf ve Sanatkarlar Öne Çıkıyor!

Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerden işletme sahipleri düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak şirket sahipleri, büyük işletmeler ve bilanço esasına göre defter tutanlar bu avantajdan yararlanamayacak.

Güncel Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Ne Kadar?

Sosyal güvenlik reformuyla belirlenen işçi ve memurlar için emeklilik gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Bu nedenle Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyordu.

EYT İle Bağ-Kur'lular

Bağ-Kur'lular arasında sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte 7200 prim gününü tamamlayan vatandaşlar geri ödeme almayacak. Ancak 8200 prim günü olanlar, fazla olan primlerini geri talep edemeyecekler.