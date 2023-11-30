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1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı verilecek! Yaş ve 1800 prim indirimi geliyor; SSK ve Bağkur'lular...

Bağ-Kur prim gün sayısı gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. Emeklilik hakkını elde etmek isteyen Bağ-Kur'lular için heyecan verici bir gelişme yaşanacak. EYT yasası kapsamında emeklilik haklarına kavuşan milyonlarca kişinin ardından, Bağ-Kur'luları da ilgilendiren önemli bir adım atılacak. Emeklilik gün sayıları düşecek. İşte Bağkur prim indirimine dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 13:01 Güncelleme 30 Kasım 2023, 13:01
1.1 milyon kişiye erken emeklilik şansı verilecek! Yaş ve 1800 prim indirimi geliyor; SSK ve Bağkur’lular...

Türkiye gündemine uzun süredir damgasını vuran Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesi ve SSK'lılar ile eşitlenmesi konusu, Kabine Toplantısı ile birlikte resmiyet kazanıyor. Bu düzenleme, esnafa erken emeklilik kapılarını aralayabilir. İşte detaylar:

Bağ-Kur'lulara Müjde: Prim Gün Sayısı Düşüyor!
Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine başlatılan çalışmalar, esnafa erken emeklilik fırsatı sunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Esnafa Erken Emeklilik Kapıları Açılıyor!
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bu düzenlemeden önemli avantajlar elde edecek. Bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerde faaliyet gösteren küçük işletmeler, 10 ve altında personel çalıştıran işletmelerde bin 800 gün daha az primle 5 yıl erken emekli olma şansını yakalayacak.

Bağ-Kur'luların Gözü Yeni Düzenlemede: 7200 Gün Mümkün mü?
Bağ-Kur prim eşitlemesi konusunda yapılan çalışmalar, prim gün sayısını 7 bin 200'e çekmeyi hedefliyor. Bakan Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu düzenleme ile Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı tanıyoruz. Temel değişkenler ve bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefe ulaşacağız." dedi.

Kimler Yararlanacak: Esnaf ve Sanatkarlar Öne Çıkıyor!
Esnaf ve Sanatkarlar Odalarına kayıtlı küçük esnaf, bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi sektörlerden işletme sahipleri düzenlemeden faydalanabilecek. Ancak şirket sahipleri, büyük işletmeler ve bilanço esasına göre defter tutanlar bu avantajdan yararlanamayacak.

Güncel Bağ-Kur Prim Gün Sayısı Ne Kadar?
Sosyal güvenlik reformuyla belirlenen işçi ve memurlar için emeklilik gün sayısı 7 bin 200 (20 yıl) olarak belirlenmişti. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün (25 yıl) olarak tespit edilmişti. Bu nedenle Bağ-Kur'lular, daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyordu.

EYT İle Bağ-Kur'lular
Bağ-Kur'lular arasında sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve gerekli koşulları taşıyanlar erken emeklilik hakkına sahip olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte 7200 prim gününü tamamlayan vatandaşlar geri ödeme almayacak. Ancak 8200 prim günü olanlar, fazla olan primlerini geri talep edemeyecekler.

Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Ne Zaman Yasalaşacak?
Seçim öncesi verilen müjdeler arasında yer alan esnafa erken emeklilik için çalışmalar devam ediyor. Ancak henüz net bir tarih belirlenmedi. Bu düzenleme, Meclis'te değerlendirilecek olan 2. torba yasa içinde yer alabilir.

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