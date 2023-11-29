Karadeniz gazından büyük katkı! 4.3 milyar TL kasada kaldı

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın mimarı Berat Albayrak 'ın Enerji Bakanlığı döneminde Türkiye ilk kez sondaj gemisi sahibi olurken, o gün temelleri atılan çalışmaların meyveleri bugün toplanmaya başlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu'na göre; Eylül'de Karadeniz gazının karaya çıkış noktası olan Filyos Tesisi'nin de bulunduğu illerden Zonguldak'ta 74 milyon 714 bin metreküp doğalgaz üretildi.

Zonguldak'tan çıkan Karadeniz gazını 19.9 milyon metreküp üretimle Tekirdağ, 9.7 milyon metreküp üretimle Kırklareli takip etti. Üretimin yüzde 67.6'sı Zonguldak'tan yapılırken, yüzde 18'i Tekirdağ'dan, yüzde 8.8'i de Kırklareli'den yapılmış oldu.

Karadeniz gazından Ekim ve Kasım aylarında ortalama günlük 3-4 milyon metreküp üretim yapıldığı hesaplandığında, son 3 ayda Karadeniz'den üretilen gazın miktarı 284 milyon metreküpü aştı. Böylece 4.3 milyar lira Türkiye'nin kasasında kaldı. Gazın halen basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırıldığı ifade edilirken, sisteme verilen gazın yıl sonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki faz-1 üretim ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon, aylık bazda da 4.5 milyar lira Türkiye'nin kasasında kalacak.