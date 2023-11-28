Ziraat Bankası ve Vakıfbank! Devlet bankalarından 2 milyon TL konut kredisi! Oranlar güncellendi

Vakıfbank, özellikle sıfır konutlar için "SarıPanjur Konut Kredisi" kampanyasını sunmaktadır. Bu kredinin faiz oranı %3,79 olarak belirlenmiştir. Aylık taksit miktarı ise 76.683,16 Türk Lirasıdır. Toplam geri ödeme miktarı, bu oranlarla 9.218.979 Türk Lirasına ulaşmaktadır.

Ziraat Bankası'nın Konut Kredisi

Ziraat Bankası da benzer bir kampanya ile vatandaşlara yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bankanın konut kredisi faiz oranı %3,89 olarak açıklanmıştır. Aylık taksit tutarı 78.606,51 Türk Lirası olup, toplam geri ödeme miktarı 9.448.286 Türk Lirasıdır.

Bu kampanyalar, vatandaşlar için büyük bir fırsat sunsa da, faiz oranlarının yükselişi, bazı endişelere neden olmaktadır. Yükselen faiz oranları, özellikle düşük ve orta gelirli aileler için finansal bir yük oluşturabilmektedir. Bu durum, konut kredisi kullanmak isteyen kişilerin bütçe planlamalarını daha dikkatli yapmalarını gerektirmektedir.