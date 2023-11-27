Son dakika: Ekonomideki adımlar meyvelerini veriyor! Alibaba’dan Amazon’a, Huawei’den PepsiCo’ya dünya devleri Türkiye’yi yakın markaja aldı

ABD, Almanya, Fransa, İtalya, Çin (Hong Kong dahil), Japonya, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri söz konusu yatırımlarda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı.
Ayrıca, gelecek dönemde Türkiye'ye yapılacağı açıklanan 17 uluslararası doğrudan yatırım projesi bulunuyor. Taşımacılık ve depolama, yazılım ve bilişim, iletişim ve elektronik, gerçekleşeceği açıklanan yeni yatırımlar arasında öne çıkıyor.
DEV ŞİRKETLER TÜRKİYE'Yİ YAKIN TAKİBE ALDI
Dünyanın önde gelen şirketleri bu yıl da Türkiye'yi yakından takip ediyor. Yılın 9 ayında Çinli e-ticaret devi Alibaba İstanbul Havalimanı'nda kuracağı lojistik merkez ve Ankara'da açacağı veri merkeziyle toplam 1 milyar doları aşan yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.
Katar Yatırım Otoritesi ve Esas Holding'in girişim sermayesi kolu Esas Ventures, yapay zeka pazarlama platformlarından Insider'a 105 milyon dolar yatırım yapacak. Ulaşım ve depolama sektöründe dünyanın önde gelen markalarından Alman DHL Grup, Türkiye'nin taşımacılık ve kargo sektöründe önde gelen şirketlerinden MNG Kargo'nun yüzde 100 hissesini aldı. FedEx, İstanbul Havalimanı'nda yeni bir küresel hava transit tesisi inşa edeceğini açıkladı. Amazon 100 milyon dolarlık yatırımıyla Tuzla'daki lojistik merkezini bu yıl açarken merkezde 800 kişiye istihdam sağladı.
Toplam 7 milyar Türk lirası değere ulaşması beklenen yatırımıyla Toyota'nın Avrupa'daki ilk batarya ve şarj edilebilir hibrit araç üretim tesisi Sakarya'da kuruldu. Ford da dünyanın en çok tercih edilen ticari araç modeli Transit'in ilk tam elektrikli versiyonunu (Ford E-Transit) Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında üretmeye başladı. Otomobil sektörüne yedek parça üreten Fransız Valeo, Bursa'daki tesisini genişleteceğini duyurdu. Rusya'nın önde gelen petrol ve doğal gaz şirketi Tatneft, Aytemiz Akaryakıt'ı 320 milyon dolar karşılığı aldı.
PepsiCo, tasarım odaklı inovasyon projelerine liderlik edeceği "Dizayn ve İnovasyon Merkezi"ni hizmete sundu. Çinli teknoloji şirketi Huawei, Ankara'da ilk yerel bulut hizmetini uygulamaya geçirdi.
Avrupa'nın seyahat teknolojisi şirketi Amadeus, sürdürülebilir ve hafif inşaat alanında faaliyet gösteren Saint-Gobain de Türkiye'de yatırım yapan şirketler arasında yer aldı.