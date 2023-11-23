Zincir marketler hafta sonu kapatılacak mı? Flaş adım

İstanbul'daki tüm marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen çalıştaya katılan tüm firmalar zincir marketlerin pazar günü kapanması için el kaldırdı. Kararın uygulanabilmesi için İTO ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor. Peki zincir marketlerin pazar günü kapanması mümkün mü? Hangi adımlar atıldı? Marketlerde yeni dönem mi? Marketler pazar günü kapatılacak mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yorumladı.

İşte Faruk Erdem'in açıklamalarından satır başları:

Esnafın da kendisini yenilemesi lazım. Çünkü insanlar markete gittiği zaman kolay alışveriş yapıyor. Her şeyi bir arada bulabiliyorlar. Bu yönde çok da önemli teşvikler yapıldı. Bakkal amcaların birleşerek küçük marketler olması yönünde adımlar atıldı. Koop Marketler için adımlar atıldı ve teşvikler verildi. Zincir Marketler pazar günü kapatılacak mı? BİM, A101, Şok, CarrefourSA, Migros,Tarım kredi, File market'ten alışveriş yapanlar dikkat!