Kadın girişimci kredilerinin %48’i Halkbank’tan

Halkbank, bu yıl ikincisini gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması'yla Türkiye'nin başarılı kadın girişimcilerini ödüllendirdi.

Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 'Üreten Kadının Bankası' olma vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, "Türk bankacılık sektöründe kadın girişimcilere kullandırılan kredi bakiyesinin yüzde 48'ini Halkbank olarak tek başımıza üstlendik. Bugüne kadar 208 bin kadın girişimciye 51 milyar lira finansal kaynak sunarak üretim ve istihdam sağlayan kadın girişimcilerin başarı hikâyelerine ortak olduk" dedi. Halkbank'ın sosyal fayda odaklı finansman yaklaşımı ile girişimcilik ekosistemine yeni bir boyut kazandırdığını ifade eden Arslan, "Ülkemizde kadınların istihdamdaki payı yüzde 32 iken; kadın girişimci müşterilerimizin çalışanlarının yüzde 58'inin kadın olması girişimcilik ekosistemine verdiğimiz desteğin kadın istihdamına da pozitif yansıdığının göstergesidir" diye konuştu.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Yazar Alev Alatlı'nın Fatma Aliye Topuz Özel Ödülü'nün sahibi olduğu Üreten Kadınlar Yarışması'nda; 'KOBİ Üretici Kadın Girişimci', 'Mikro Üretici Kadın Girişimci', 'Kadın Kooperatifleri' ve 'Sıfır Atık' kategorilerinde çeşitli nakdi ödüller sahiplerini buldu. Nakdi ödüllere ek olarak, yarışmada ilk 3'e girenlere Proje Kredi Paketi, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi, E-Ticaret Entegrasyonu Paketi ve E-İhracat Paketleri de ödül olarak verildi.