Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni düzenlemeyi anlattı: Döviz getiren şirkete ek vergi indirimi

EBRD BAŞKANI'NDAN SASA'YA ZİYARET

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu Başkanı Odile Renaud-Basso SASA Polyester'in Adana'daki üretim tesisini ziyaret etti. Şirket Adana'da yapımı süren saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) üretim yatırımının finansmanı için JP Morgan'dan sağladığı 590 milyon euro krediye ilave olarak ve aynı paket içinde, EBRD ile 75 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı. Tam kapasite ile çalıştığında 1 milyon 750 bin tona kadar ulaşacak PTA yatırımı, bu alanda Türkiye'nin ve yakın bölgenin en büyük üretim tesisi olacak.

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