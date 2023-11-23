Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni düzenlemeyi anlattı: Döviz getiren şirkete ek vergi indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirim ve istisna oranını artıracaklarını açıkladı.
Şimşek, "Elde edilen gelirlere sağlanan yüzde 50 kazanç istisnasını, kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarıyoruz. İhracatın desteklenmesi amacıyla imalatçı ve tedarikçi ihracatçıların faaliyetlerine ilişkin kazançlara 5 puanlık kurumlar vergisi indirimi uygulayacağız" diye konuştu.
E-TİCARETE GİZLİ MÜŞTERİ DENETİMİ
E-Ticaret yoluyla satılan ürünlerin denetiminde yeni adımlar atılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yönetmelik taslağına ilişkin, "Denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek" dedi. Denetimlerde e-ticaret üzerinden satışı fazla olan ürünlerin ön plana çıkacağına işaret eden Bolat, yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflara, gereken müeyyideler ve idari yaptırımların uygulanacağını belirtti.
EBRD BAŞKANI'NDAN SASA'YA ZİYARET
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yönetim Kurulu Başkanı Odile Renaud-Basso SASA Polyester'in Adana'daki üretim tesisini ziyaret etti. Şirket Adana'da yapımı süren saflaştırılmış tereftalik asit (PTA) üretim yatırımının finansmanı için JP Morgan'dan sağladığı 590 milyon euro krediye ilave olarak ve aynı paket içinde, EBRD ile 75 milyon euroluk kredi anlaşması imzalamıştı. Tam kapasite ile çalıştığında 1 milyon 750 bin tona kadar ulaşacak PTA yatırımı, bu alanda Türkiye'nin ve yakın bölgenin en büyük üretim tesisi olacak.