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%45 artışla aylık 4.200 TL yatıyor! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32 günlük mevduat faizleri arşa çıktı! Bankada 100.000 TL'si olanlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan faiz kararı, kredi, kredi kartı ve mevduat faizleri üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Özellikle mevduat faizleri üzerinde olası bir değişiklik, tasarruflarını değerlendirmek isteyen bireylerin ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte bugünün beklentileri doğrultusunda mevduat faizlerinde olası bir yükselişin finansal etkileri ve 100 bin TL parası olan bir bireyin aylık kazancına olası yansımaları...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:44 Güncelleme 23 Kasım 2023, 09:44
%45 artışla aylık 4.200 TL yatıyor! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32 günlük mevduat faizleri arşa çıktı! Bankada 100.000 TL’si olanlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans dünyasının yakından takip ettiği politika faiz kararını bugün açıklayacak. Son dönemde faiz artışları, özellikle mevduat faizleri, kredi ve kredi kartı faizlerinde yaşanan yükselişlere işaret etti. Bu gelişmeler ışığında, faiz artışının mevduat faizlerine etkisi ve aylık getirilere dair merak edilen sorular gündemde.

Faiz Artışının Mevduat Faizlerine Etkisi

Önümüzdeki dönemde 500 baz puanlık bir faiz artışının beklendiğini belirtiyor. Bu artışla birlikte politika faizinin yüzde 40 seviyesine çıkması bekleniyor. Uzman isimler, Aralık ayında yapılacak olan 500 baz puanlık artışın 2023 yılını yüzde 45 seviyesinde tamamlayacağına inanıyor.

Mevcut Mevduat Faiz Oranları
Şu an itibariyle mevduat faiz oranları yüzde 40-45 aralığında değişkenlik gösteriyor. Ancak, olası 500 baz puanlık bir artışın mevduattaki karşılığının daha düşük, yani 1-2 puan arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, mevduat ve kredi faizlerine etki eden diğer artışların daha ılımlı olmasını öngörüyor.

Aylık Getirilere Yansıması
100 bin TL mevduat sahibinin şu anki aylık faiz getirisi 3500-4000 TL civarında. Merkez Bankası'nın beklenen 5 puanlık faiz artışının mevduat faizlerine yansıması ise 1-2 puan arasında olacak. Bu da aylık faiz getirisinde 100-200 TL arasında bir artış demek. Dolayısıyla, faiz artışı sonrasında 3600 ile 4200 TL arasında bir aylık faiz getirisi öngörülmekte.

Kredi Kartı Faizleri ve Artış Beklentileri
Şu anda ağırlıklı ortalama kredi kartı faiz oranı 3.66 seviyelerinde bulunuyor. Bu oran, bankalara göre değişkenlik göstermekle birlikte, beklenen faiz artışına paralel olarak yükselmesi öngörülüyor.

Ancak, faiz artışının kredi kartı faizlerine etkisi, mevduat faizlerindeki gibi belirgin olmayacak. Ortalama kredi kartı faiz oranının 3.90 seviyelerine yükseleceği tahmin ediliyor.

Merkez Bankası'nın 500 baz puanlık faiz artışının, kredi kartı ve mevduat faizleri üzerindeki etkisinin birkaç puanı bulması bekleniyor.

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