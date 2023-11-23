%45 artışla aylık 4.200 TL yatıyor! Merkez Bankası faiz kararı sonrası 32 günlük mevduat faizleri arşa çıktı! Bankada 100.000 TL’si olanlar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finans dünyasının yakından takip ettiği politika faiz kararını bugün açıklayacak. Son dönemde faiz artışları, özellikle mevduat faizleri, kredi ve kredi kartı faizlerinde yaşanan yükselişlere işaret etti. Bu gelişmeler ışığında, faiz artışının mevduat faizlerine etkisi ve aylık getirilere dair merak edilen sorular gündemde.

Mevcut Mevduat Faiz Oranları

Şu an itibariyle mevduat faiz oranları yüzde 40-45 aralığında değişkenlik gösteriyor. Ancak, olası 500 baz puanlık bir artışın mevduattaki karşılığının daha düşük, yani 1-2 puan arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, mevduat ve kredi faizlerine etki eden diğer artışların daha ılımlı olmasını öngörüyor.