Aile Bakanı müjdeleri peşi sıra duyurdu: 22-31 Kasım arası 1.100 TL ila 5 bin 97 TL arası yardım parası hesaplara yatacak!

2023 KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen 'Evde Bakım Maaşı', engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor.

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 4336 TL'den 5097 TL'ye yükselmişti.