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Aile Bakanı müjdeleri peşi sıra duyurdu: 22-31 Kasım arası 1.100 TL ila 5 bin 97 TL arası yardım parası hesaplara yatacak!

Türkiye'de dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların hayat koşullarını iyileştirmek için birçok kurum, dernek, vakıf ve iş insanları, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde önemli katkılarda bulunuyor. Bu yardımlar, her ay hak sahiplerinin banka hesaplarına belirli tarihlerde yatırılarak, onların ekonomik yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. İşte 1.100 TL'lik yardım ödemesi hakkında bilinmesi gerekenler...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 09:12 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:12
Aile Bakanı müjdeleri peşi sıra duyurdu: 22-31 Kasım arası 1.100 TL ila 5 bin 97 TL arası yardım parası hesaplara yatacak!

Bu sosyal yardım projeleri, özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara maddi destek sağlama amacı taşıyor. 1.100 TL'lik yardım ödemesi, bu vatandaşların günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukları hafifletmek ve onlara ekonomik bir nefes aldırmak için tasarlanmış bir programdır. Türkiye'de, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla birçok kurum tarafından yürütülen sosyal yardım projeleri, çeşitli kategorilerde nakdi destekleri içermektedir. Bu kapsamlı yardımlar, muhtaç bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamayı ve yaşam standartlarını artırmayı hedefler.

KASIM AYI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini 10 Kasım 2023 tarihi itibarıyla hesaplara yatıracaklarını bildirdi.


Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, halihazırda en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

2023 KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen 'Evde Bakım Maaşı', engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödeniyor.

Engellinin vasisi veya bakımını yürüten aile ya da akrabasına verilen engelli maaşları her ayın 15'i ile 31'i arasında yatırılıyor.

Temmuz ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 4336 TL'den 5097 TL'ye yükselmişti.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.



AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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