Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: İhracatçıya 53,4 milyar liralık kefalet sağlandı

Bolat, "Onaylanan 12 bin 340 başvuru kapsamında, ihracatçılarımızın yaklaşık 63,2 milyar lira tutarındaki kredisi için 53,4 milyar lira değerinde kefalet sağlanmıştır. Katma değeri yüksek, inovasyona dayalı ve AR-GE'ye önem veren ihracat hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye'nin ihracatına ve ihracatçımıza destek veren İGE'ye çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ihracatçılar için finansmana erişimin önemine dikkati çekerek "İGE tarafından sağlanan kefaletlerle ihracatçılarımızın teminat bulma sorunu çözülürken bankaların da ihracata daha fazla kaynak ayırması sağlanıyor. Kurum üretimin, istihdamın ve kalkınmanın ana aktörü olan ihracatın ve ihracatçının desteklenmesinde ülkemizin en önemli kurumlarından ve politika araçlarından biri oldu, güçlü öz kaynak yapısıyla önümüzdeki dönem de ihracatçılarımızı desteklemeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da İGE AŞ'nin çalışmalarına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, kurumun nakit kaynak seviyesi 2 yılda 6,3 milyar liraya geldi. Bugün yaklaşık 150 milyar lira krediye kefalet sağlayan kuruluş, tüm kefalet kararlarını analitik bir modelin ürettiği kredi notuna göre veriyor.