PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çiftçiye ve esnafa ikramiye formülü: 5 bin TL ikramiye için tebliğ veya yasa yolda...

Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki emeklilerin de 5 bin liralık ikramiyeden yararlanması için tebliğ çıkacak. Eğer tebliğ olmaz ise yasada değişiklik yapılacak.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Çiftçiye ve esnafa ikramiye formülü: 5 bin TL ikramiye için tebliğ veya yasa yolda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 1,6 milyon çiftçinin 5 bin liralık 100'üncü yıl ikramiyesinden yararlanması için çalışma yapılmasını istemişti. Bunun üzerine AK Parti ve ilgili kurumlarda yapılan çalışmada iki formül ortaya çıktı: "Yasada değişiklik yapılması ya da tebliğ yayınlamak."

TEBLİĞ ÖNE ÇIKTI
İki formül içinde daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yöntemi öne çıktı. Bu formüle göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak. Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak. Çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda böyle bir tanım bulunmuyor.



ESNAFA DA ÖDENSİN
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, 5 bin lira ikramiyeden, vergi kaydı silinmiş emekli esnafın da faydalandırılması gerektiğini bildirdi. Palandöken yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Vergi kaydını sildirmiş ancak halen oda kaydı bulunan ve mesleğini aktif olarak yapmayan emekli esnaf da bu haktan yararlanmalıdır. Üyelerimiz en fazla primi cebinden ödeyerek emekli olan ve en düşük emekli aylığını alan bir kesim. SSK'lı çalışanlar en fazla 7 bin 200 günde emekli olurken bizim üyelerimiz günde 16-18 saat çalışarak hem de cebinden primini ödeyerek 9 bin günde emekli oluyor. Bu şartlarda ilk olarak bu ikramiye hiçbir ayrım yapılmadan esnaf ve sanatkarlara verilmelidir."
ZÜBEYDE YALÇIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA