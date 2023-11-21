Çiftçiye ve esnafa ikramiye formülü: 5 bin TL ikramiye için tebliğ veya yasa yolda...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı yaklaşık 1,6 milyon çiftçinin 5 bin liralık 100'üncü yıl ikramiyesinden yararlanması için çalışma yapılmasını istemişti. Bunun üzerine AK Parti ve ilgili kurumlarda yapılan çalışmada iki formül ortaya çıktı: "Yasada değişiklik yapılması ya da tebliğ yayınlamak."

TEBLİĞ ÖNE ÇIKTI

İki formül içinde daha kolay ve hızlı olacağı için tebliğ yöntemi öne çıktı. Bu formüle göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir tebliğ yayınlayarak "çalışan emekli, çalışmayan emekli" tanımı yapılacak. Çalışan emekliden neyin kastedildiği detaylı olarak anlatılacak. ÇKS'ye kayıtlı olan emekliler bu tanımlama dışında kalacak. Çiftçi ikramiyesine kavuşacak. Mevcut yasalarda böyle bir tanım bulunmuyor.