Sandıktakilere 1800 gün primsiz emeklilik verildi! 5 yıl erken emeklilikte EYT’li+ 7200 gün için TABLO çıktı! İlk işe giriş tarihine göre...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme alınması beklenen yeni torba yasa ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik prim şartlarında önemli bir değişiklik yapılması planlanıyor. Bu düzenlem ile prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. İşte esnafa erken emeklilik hakkında detaylar ve son gelişmeler...
TBMM'de gündeme alınması beklenen ikinci torba yasa, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli düzenlemeler içerecek. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar birçok kesimi yakından ilgilendirecek.
ERKEN EMEKLİLİK YOLDA
İkinci torba yasa, yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Bu kapsamda, Bağ-Kur prim indirimi ile ilgili yapılacak değişiklikler, esnafların emeklilik süreçlerinde önemli avantajlar sağlayacak.
Şu an itibariyle 9 bin gün, yani 254 yıl gibi uzun bir süre prim ödemesi gereken esnaflar için torba yasada öngörülen değişiklikle bu süre 7200 güne düşürülecek. Bu sayede esnaflar, 1800 gün, yani 5 yıl gibi bir erken emeklilik avantajına sahip olacaklar.