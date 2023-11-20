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Sandıktakilere 1800 gün primsiz emeklilik verildi! 5 yıl erken emeklilikte EYT'li+ 7200 gün için TABLO çıktı! İlk işe giriş tarihine göre...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme alınması beklenen ikinci torba yasada, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren önemli düzenlemeler yer alacak. Esnaflar için önemli bir konu olan Bağ-Kur prim avantajları da torba yasada ele alınacak konular arasında yer alıyor. Bağ-Kur'lu sigortalıların emekli olabilmesi için gereken prim gün sayısı 9 bin yerine 7200 olarak revize edilecek. Bu düzenleme, esnaf ve küçük işletme sahiplerinin emeklilik hakkına daha erken ulaşmasını sağlayarak önemli bir adım olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:16 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:16
Sandıktakilere 1800 gün primsiz emeklilik verildi! 5 yıl erken emeklilikte EYT’li+ 7200 gün için TABLO çıktı! İlk işe giriş tarihine göre...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gündeme alınması beklenen yeni torba yasa ile Bağ-Kur'lu vatandaşların emeklilik prim şartlarında önemli bir değişiklik yapılması planlanıyor. Bu düzenlem ile prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. İşte esnafa erken emeklilik hakkında detaylar ve son gelişmeler...

TBMM'de gündeme alınması beklenen ikinci torba yasa, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli düzenlemeler içerecek. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bu yasa, emeklilerden ev hanımlarına, esnaftan gençlere kadar birçok kesimi yakından ilgilendirecek.

ERKEN EMEKLİLİK YOLDA

İkinci torba yasa, yaklaşık 1 milyon küçük esnafı ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi içeriyor. Bu kapsamda, Bağ-Kur prim indirimi ile ilgili yapılacak değişiklikler, esnafların emeklilik süreçlerinde önemli avantajlar sağlayacak.

Şu an itibariyle 9 bin gün, yani 254 yıl gibi uzun bir süre prim ödemesi gereken esnaflar için torba yasada öngörülen değişiklikle bu süre 7200 güne düşürülecek. Bu sayede esnaflar, 1800 gün, yani 5 yıl gibi bir erken emeklilik avantajına sahip olacaklar.

KİMLER YARARLANACAK?

Yasada bir değişiklik olmaz ise şu anda bu yasadan sadece Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olan ve basit usulde vergilendirilen küçü esnaf yararlanacak.

EYT'LİLER YARARLANIR MI?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem vatandaşların sıkça araştırduğu EYT'liler yararlanacak mı sorusuna şöyle yanıt verdi;

''Yapılacak indirim, 8 Eylül 1999-30 Ocak 2008 arası sigortalı olan Bağ-Kur'lularda gün sayısı şartı hem kadın hem erkeklerde 25 yıl yani 9 bin gün olarak belirlenmiş ancak yaş şartı kadınlarda 58 erkeklerde ise 60 şartı ile uygulanmıştır. Yeni düzenleme böylece hem kadınlarda hem erkeklerde prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı sağlıyorsa emekli olabilecek.

Ancak primi dolsa da yaşı beklemek gerekecek. 01.05.2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise yine 9 bin gün şartı ve kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaş ile başlayan ve 65'e kadar kademeli olarak artan emeklilik yaşının tamamlanması gerekiyor. Yapılacak 1800 günlük indirim ile bu tarihte sigortası başlayan Bağ-Kurlular da 7200 gün ile emekli olabilecek.

Tabii yine kadınlarda 58 erkeklerde 60 olan yaş şartının da tamamlanması gerekecek. Bu arada EYT'liler içinde henüz 9 bin günü doldurmamış Bağ- Kur'lular yasa düzenlemesi kapsamına girerlerse 7200 günleri varsa hemen emekli olabilecekler. Bu yüzden yasanın kapsamı burada önem kazanıyor. 8 Eylül 1999 öncesini kapsaması ve tüm Bağ-Kur'lular için geçerli olması gerekiyor.''

SON 7 YILA BAKILIYOR

Mevcut durumda farklı kurumlarda çalışmış sigortalılar için iki yöntem uygulanıyor. 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 1261 gün belirliyor. Bu süre içinde hangi kurumdan 3.5 yıl ve fazlası çalışma varsa o kurum seçiliyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödemişse o kurumdan emekli olabiliyor. Bu sigortalılar için 3.5 yıla bakılmıyor. Ancak Bağkur ile SSK primlerinin eşitlenmesi söz konusu olduğunda farklı kurumlarda çalışanlar için böyle bir hesaplama yapılması da gerekmeyebilecek.

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