Bu hafta gözler Merkez’de: Dolar, altın ve Borsa’nın yönünü Merkez tayin edecek





HAMSİ BOLLUĞU DEVAM EDİYOR

Karadeniz'in soğumaya başlaması ile birlikte Rize açıklarında hamsi bolluğu sürerken, bu bolluk tezgahlara da yansıyor. Daha önce kilogramı 80 TL, 70 TL, 40 TL'den satılan hamsi şimdi ise 35 TL'den satılıyor. Balıkçı esnafı Faik Yılmaz "Bu yıl palamut olmadığı için hamsi oluyor. Trabzon'dan Hopa'ya kadar hamsi bol. Her gün oluyor o nedenle fiyatı da uygun. Bugün 35 TL kilosu. Vatandaş yiyor. Hamsiler yüzü güldürdü. Burada tutulan taze hamsiler" ifadelerini kullandı.

ÜSTAT KARAKOÇ ŞİİRLERİYLE ANILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri edebiyat sevdalıları ve sanatseverleri buluşturdu. İlk gün birbirinden önemli isimlerden Sezai Karakoç'u dinleyen sanatseverler akşamında 'Şiirin Müziği Sezai Karakoç Şiirleri' programına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Üstad Sezai Karakoç sadece bir edebiyat adamı değil, fikir adamı. Aynı zamanda üstat bir dava adamı ve hayatının merkezine Müslümanlığı yerleştirmiş olan bir insan" dedi.





DEVLET MEYDANDA İŞÇİ ARAYACAK

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işçi bulmak için sahaya iniyor. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, gençlerin yoğun olduğu yerlerde stant açarak kendilerini davet edeceklerini bildirdi. 10 bin kişilik İŞKUR ordusuyla gençlerin ayağına gideceklerini belirten Güneş "2020 yılında yüzde 24,9 olan genç işsizlik oranını yüzde 16,7 seviyesine kadar çekebildik. Artık gençlerin gelmesini beklemeyeceğiz biz onların ayağına gideceğiz. Yoğun bulundukları AVM'lere, stadyumlara, konser alanlarına, kent meydanlarına, camilere gençlere gidip, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz, onları, uygun işlere bizzat iş ve meslek danışmanlarımız iletişime geçerek yönlendirecek. Güzel de bir sloganımız var, 'İŞKUR'da iş var' diyoruz. Gelsinler, onlara uygun işleri bulacağız" dedi. Bu tür çalışmalarla işsizlik oranını da yüzde 9,1'den yüzde 7,5 seviyesine çekmek istediklerini söyleyen Güneş, hem iş gücü katılım oranını artırmak hem de işsizliği azaltmayı hedeflediklerini vurguladı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN