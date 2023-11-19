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Bu hafta gözler Merkez'de: Dolar, altın ve Borsa'nın yönünü Merkez tayin edecek

Piyasalar bu hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’ndan (PPK), gelecek kritik faiz kararına odaklandı. İşte sizler için derlediğimiz 19 Kasım tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Bu hafta gözler Merkez’de: Dolar, altın ve Borsa’nın yönünü Merkez tayin edecek

Küreselde yaşanan gelişmelerle fiyatlanan dolar, altın ve Borsa'nın yönü Merkez Bankası'nın kararıyla yeniden değişecek. Son olarak politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkaran Merkez Bankası, yeni faiz kararını 23 Kasım 2023 Perşembe günü Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında yapacağı toplantı ile açıklayacak.

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, tahminlerini açıkladı. 12 ekonomistin katıldığı ankete göre ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri, yüzde 37,50 ile yüzde 40,00 arasında değişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

BORSA, DOLAR VE ALTINDA KAZANDIRDI
Altın, dolar ve Borsa bu hafta yatırımcısına kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,06 kazançla 7.853,36 puandan tamamladı. Endeks, hen düşük 7.520,02, en yüksek 7.863,99 puanı gördü. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 değer kazancıyla 1.830 liraya çıktı. Uzmanlar bu haftanın kritik olduğunu belirtti.

ZEYTİNYAĞI FİYATINA TEDBİR
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, zeytinyağı fiyatlarındaki artış hakkında, "Hiçbir zaman ürün fiyatını bir haftada 2 katına, 3 katına çıkaracak bir şey olmadı. Eğer olduysa bu kötü niyetle yapılmıştır. Çok yakından takip ediyoruz" dedi. Yumaklı, Türkiye'de geçen yıl mevcutta ihtiyacın iki katı kadar üretim yapıldığını söyledi. Zeytinyağı tüketiminin maksimum 180 bin ton olduğunu belirten Yumaklı, "Olması gerekenin üzerinde fiyatlamalara izin vermeyeceğiz" dedi.



HAMSİ BOLLUĞU DEVAM EDİYOR
Karadeniz'in soğumaya başlaması ile birlikte Rize açıklarında hamsi bolluğu sürerken, bu bolluk tezgahlara da yansıyor. Daha önce kilogramı 80 TL, 70 TL, 40 TL'den satılan hamsi şimdi ise 35 TL'den satılıyor. Balıkçı esnafı Faik Yılmaz "Bu yıl palamut olmadığı için hamsi oluyor. Trabzon'dan Hopa'ya kadar hamsi bol. Her gün oluyor o nedenle fiyatı da uygun. Bugün 35 TL kilosu. Vatandaş yiyor. Hamsiler yüzü güldürdü. Burada tutulan taze hamsiler" ifadelerini kullandı.

ÜSTAT KARAKOÇ ŞİİRLERİYLE ANILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Günleri edebiyat sevdalıları ve sanatseverleri buluşturdu. İlk gün birbirinden önemli isimlerden Sezai Karakoç'u dinleyen sanatseverler akşamında 'Şiirin Müziği Sezai Karakoç Şiirleri' programına katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın "Üstad Sezai Karakoç sadece bir edebiyat adamı değil, fikir adamı. Aynı zamanda üstat bir dava adamı ve hayatının merkezine Müslümanlığı yerleştirmiş olan bir insan" dedi.



DEVLET MEYDANDA İŞÇİ ARAYACAK
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işçi bulmak için sahaya iniyor. İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, gençlerin yoğun olduğu yerlerde stant açarak kendilerini davet edeceklerini bildirdi. 10 bin kişilik İŞKUR ordusuyla gençlerin ayağına gideceklerini belirten Güneş "2020 yılında yüzde 24,9 olan genç işsizlik oranını yüzde 16,7 seviyesine kadar çekebildik.

Artık gençlerin gelmesini beklemeyeceğiz biz onların ayağına gideceğiz. Yoğun bulundukları AVM'lere, stadyumlara, konser alanlarına, kent meydanlarına, camilere gençlere gidip, ihtiyaçlarını dinleyeceğiz, onları, uygun işlere bizzat iş ve meslek danışmanlarımız iletişime geçerek yönlendirecek. Güzel de bir sloganımız var, 'İŞKUR'da iş var' diyoruz. Gelsinler, onlara uygun işleri bulacağız" dedi. Bu tür çalışmalarla işsizlik oranını da yüzde 9,1'den yüzde 7,5 seviyesine çekmek istediklerini söyleyen Güneş, hem iş gücü katılım oranını artırmak hem de işsizliği azaltmayı hedeflediklerini vurguladı.

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