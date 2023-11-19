Ücretsiz doğal gaz indirimi ne zaman son? Bedava doğal gaz uygulaması devam ediyor mu, bitti mi 2023?

Ücretsiz doğalgaz indirimi için tarih araştırmaları başladı. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte konutlarda doğalgaz tüketimi artmaya başladı. Peki, Bedava doğal gaz uygulaması devam ediyor mu, bitti mi 2023? Ücretsiz doğal gaz indirimi ne zaman son?

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?



Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.



Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.