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Ücretsiz doğal gaz indirimi ne zaman son? Bedava doğal gaz uygulaması devam ediyor mu, bitti mi 2023?

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, vatandaşlar tarafından merakla beklenen soru gündeme geldi: Bedava doğalgaz uygulaması ne zaman bitecek? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz nisan ayında duyurduğu müjdeye göre, "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni"nde yapılan açıklamaya göre, aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacağı belirtilmişti. Peki, Bedava doğal gaz uygulaması devam ediyor mu, bitti mi? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 23:39 Güncelleme 19 Kasım 2023, 23:39
Ücretsiz doğal gaz indirimi ne zaman son? Bedava doğal gaz uygulaması devam ediyor mu, bitti mi 2023?

Ücretsiz doğalgaz indirimi için tarih araştırmaları başladı. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte konutlarda doğalgaz tüketimi artmaya başladı. Peki, Bedava doğal gaz uygulaması devam ediyor mu, bitti mi 2023? Ücretsiz doğal gaz indirimi ne zaman son?

DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR BEDAVA?

Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.

Buna göre; 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.

AYLIK 151,75 LİRA VATANDAŞTA KALACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.



Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.

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