2000 2004 2008 SGK sigorta girişlileri neşelendirecek duyuru! SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı

Emekli aylığı bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine göre belirlenir ve o tarihe göre emeklilik yaşı doldurulduğunda ödenmeye başlanır. Kadınlarda emeklilik yaşı 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabilmektedir.

12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkmaktadır. Yani, 12.5 yıl prim ödemek gerekmektedir.

Bu süreçte 25 yıldan beri sigortalı olmak kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ Bağ-Kur'lular, 5400 prim günü (15 yıl) ile kısmi emekli olabilirler. Ancak, bu sürenin 4500 güne (12.5 yıla) çekilmesi beklenmektedir. Bu durum Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantajı beraberinde getirecektir.