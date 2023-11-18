2000 2004 2008 SGK sigorta girişlileri neşelendirecek duyuru! SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı

Erken emeklilik için atılacak ilk adımlardan birisi kişinin sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen prim süresini tamamlaması. Sigorta başlangıç tarihi, bireyin sigorta yaptırdığı kurum tarafından belirlenir ve bu tarih erken emeklilik hakkının temelini oluşturuyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.
SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ
Erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi oldukça kritiktir. Kişinin bu tarihe göre belirli bir prim süresini karşılaması gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi kişinin sigorta yaptırdığı kurum tarafından belirlenir.
ERKEN EMEKLİLİK İMKANI: 10 YILDA EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açmaktadır. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. İlk şart, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmaktır. İkinci şart SSK'lı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını da tamamlamak gerekmektedir.