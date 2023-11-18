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2000 2004 2008 SGK sigorta girişlileri neşelendirecek duyuru! SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı

Erken emeklilik sistemi sigorta başlangıcı ve belirlenen prim sürelerine dayalı olarak düşük primle emeklilik fırsatı sunuyor. Ancak bu avantajlı sistem belirli koşulları karşılamayı gerektirir. Bu detaylar kişinin sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olduğu kurumun belirlediği prim sürelerine bağlı. Ancak bu avantajlı sistemin detayları ve koşulları oldukça önem taşıyor. Erken emeklilik düşünenler için önemli bir seçenek olan kısmi emeklilik 10 yıl prim ödeyenlere kapılarını aralıyor.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 13:33 Güncelleme 18 Kasım 2023, 13:33
2000 2004 2008 SGK sigorta girişlileri neşelendirecek duyuru! SGK ile emeklilik için metodik hesaplama tablosu çıktı

Erken emeklilik için atılacak ilk adımlardan birisi kişinin sigorta başlangıç tarihine göre belirlenen prim süresini tamamlaması. Sigorta başlangıç tarihi, bireyin sigorta yaptırdığı kurum tarafından belirlenir ve bu tarih erken emeklilik hakkının temelini oluşturuyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor.

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİ ÇOK ÖNEMLİ

Erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi oldukça kritiktir. Kişinin bu tarihe göre belirli bir prim süresini karşılaması gerekmektedir. Sigorta başlangıç tarihi kişinin sigorta yaptırdığı kurum tarafından belirlenir.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANI: 10 YILDA EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik, 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açmaktadır. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. İlk şart, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmaktır. İkinci şart SSK'lı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını da tamamlamak gerekmektedir.

Emekli aylığı bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine göre belirlenir ve o tarihe göre emeklilik yaşı doldurulduğunda ödenmeye başlanır. Kadınlarda emeklilik yaşı 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar çıkabilmektedir.

12.5 YILDA EMEKLİLİK ŞANSI

8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar için kısmi emeklilik için prim gün şartı 4500'e çıkmaktadır. Yani, 12.5 yıl prim ödemek gerekmektedir.

Bu süreçte 25 yıldan beri sigortalı olmak kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmak da gerekmektedir.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 900 GÜNLÜK AVANTAJ

Bağ-Kur'lular, 5400 prim günü (15 yıl) ile kısmi emekli olabilirler. Ancak, bu sürenin 4500 güne (12.5 yıla) çekilmesi beklenmektedir. Bu durum Bağ-Kur'lular için 900 günlük bir avantajı beraberinde getirecektir.

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