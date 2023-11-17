Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Hayat Sigortası geri alma işlemi E-Devlet’ten yapılıyor! Kredi çekenler hemen şu an...

Bankadan kredi çeken vatandaşlar, genellikle kredi ile birlikte yapılan yaşam sigortasının farkında olmayabiliyorlar. Bu durum, birçok kişinin ekstra maliyetlerle karşılaşmasına neden oluyor. Ancak, bu sigorta için ödenen paraların iadesi, yasal bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Yaşam sigortası iadesi için yapılması gereken işlemler oldukça basit. Vatandaşların, e-Devlet sistemi üzerinden ilgili bankaya başvuru yapması yeterli oluyor. Bu süreçte, sigorta iadesiyle ilgili tüm detaylar e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Bankalardan ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekilirken hayat sigortası yapılıyor. Bu sigorta, kredi çeken kişi vefat ederse devreye giriyor ve kişinin borcunu ödüyor. Sigorta yaptırmayan vatandaş ise vefat ettiğinde borcu varislerine kalıyor. Hayat sigortası, hem vatandaşı hem de bankayı güvence altına alıyor.