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Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Hayat Sigortası geri alma işlemi E-Devlet'ten yapılıyor! Kredi çekenler hemen şu an...

Kredi alan herkes için önemli bir bilgi günümüzde ön plana çıkıyor: Konut ya da taşıt kredisi çeşidi fark etmeksizin, bankadan aldığınız krediyle ilgili olarak yaşam sigortası bedelini geri alma imkanınız bulunuyor. Ne yazık ki, pek çok vatandaş bu olanaktan habersiz durumda. Banka şubelerine gidip kredi başvurusu sırasında imzalanan belgeler arasında yer alan hayat sigortası, birçok kişi tarafından fark edilmiyor. Ancak, bu sigortadan ödenen parayı, aylar ya da yıllar sonra dahi geri almak mümkün. Bunun için yapılması gereken tek şey, başvuruda bulunmak. Üstelik bu başvurular, e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:31 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:31
Dilekçeyle başvuru yapanlara birikmiş paraları iade ediliyor! Hayat Sigortası geri alma işlemi E-Devlet’ten yapılıyor! Kredi çekenler hemen şu an...

Bankadan kredi çeken vatandaşlar, genellikle kredi ile birlikte yapılan yaşam sigortasının farkında olmayabiliyorlar. Bu durum, birçok kişinin ekstra maliyetlerle karşılaşmasına neden oluyor. Ancak, bu sigorta için ödenen paraların iadesi, yasal bir hak olarak karşımıza çıkıyor. Yaşam sigortası iadesi için yapılması gereken işlemler oldukça basit. Vatandaşların, e-Devlet sistemi üzerinden ilgili bankaya başvuru yapması yeterli oluyor. Bu süreçte, sigorta iadesiyle ilgili tüm detaylar e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Bankalardan ihtiyaç kredisi, taşıt ve konut kredisi çekilirken hayat sigortası yapılıyor. Bu sigorta, kredi çeken kişi vefat ederse devreye giriyor ve kişinin borcunu ödüyor. Sigorta yaptırmayan vatandaş ise vefat ettiğinde borcu varislerine kalıyor. Hayat sigortası, hem vatandaşı hem de bankayı güvence altına alıyor.

Hayat Sigortası Geri Alma İşlemi:

Ancak kredi çektikten sonra sigortadan vazgeçenler de olabiliyor. İşte bu durumda, vatandaşlar e-Devlet üzerinden dilekçe ile başvuru yaparak paralarını geri alabiliyorlar. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden Giriş Yapın:

Türkiye'nin resmi e-Devlet portalı olan www.turkiye.gov.tr adresine gidin.
Kendi e-Devlet şifreniz veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden giriş yapın.

Başvuru İşlemleri:

"Başvurularım" veya benzeri bir menüden "Hayat Sigortası Geri Alma Başvurusu" seçeneğine tıklayın.
Açılan pencerede gerekli bilgileri eksiksiz doldurun ve talebinizi belirtin.

Onay ve İptal Talebi:

Talebinizi onaylayın ve hayat sigortasının iptal edilmesini istediğinizi belirtin.
İptal edilen sigortanın primi, belirttiğiniz hesap numarasına yatırılacaktır.

Sonuçları Takip Edin:

Başvurunuzun durumunu takip etmek için e-Devlet üzerinden yapılan başvuru sorgulama aracını kullanın.
Unutmayın, bu işlemi yapabilmeniz için kredi devam etmeli ve hayat sigortası hala yürürlükte olmalıdır. Başvurunuzun sonuçları için e-Devlet üzerinden düzenli olarak kontrol sağlamayı unutmayın.

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