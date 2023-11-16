Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin müjdeyi verdi: Öğretmen ataması olacak

Tekin, öğretmenler için bir akademi hazırlığı içinde olduklarını da söyledi. Öğretmenlerin ikramiye talepleriyle ilgili sorular üzerine de Tekin, "Böyle bir şey olursa zaten Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanımız duyurur. Öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çaba sarf ediyoruz" cevabını verdi.

CANİK'TEN UZAK DOĞU ÇIKARMASI

CANiK'in global ihracat odaklı fuar serüveni, kıtalararası boyutta devam ediyor. Önceki aylarda İngiltere, Polonya ve Amerika'da gerçekleştirilen etkinliklerde grup şirketleri ile birlikte en son teknoloji ürünlerini sergileyen CANiK, şimdi de Uzak Doğu'yu fethetmek için Tayland'da yerini aldı. Bangkok'ta düzenlenen Defense & Security fuarında CANiK'in ağır makineli tüfek ailesi CANiK M2 QCB, CANiK M2F ve CANiK M3 Uzak Doğu'da ilk defa aynı anda sergilendi. 30x113mm düşük geri tepmeli top VENOM LR ve UNIROBOTICS'in uzaktan komutalı stabilize silah kule ailesi TRAKON da fuarda yerini aldı. CANiK Dış Ticaretten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "Dünyanın dört kıtasında her biri ileri teknolojilerle donatılmış inovatif ürünlerimizi gururla sergilemeye devam ediyoruz" diye konuştu.



TURiST SAYISI 45 MiLYONU AŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen yıl Türkiye'yi yüzde 71 artışla 51.4 milyon kişinin ziyaret ettiğini anımsatarak, "Bu yıl Ocak-Eylül'de ziyaretçi sayısı 45.2 milyon kişi oldu. Kişi başı gecelik gelir 2022'de 89, 2023'ün ilk 9 aylık döneminde 100 dolara çıktı. Bu, 2017'ye kıyasla yüzde 55'lik artışa tekabül etmekte. Turizm gelirimiz ilk 9 ayda 42 milyar dolar olup, OVP hedefi olan 55.6 milyar dolar ile de uyumlu şekilde gitmekte" dedi. Ersoy, 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin yatak kapasitesini 2.2 milyona çıkardıklarını kaydetti.



CİHAZ DESTEĞINDE BAŞVURU BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerinin heyecanla beklediği 'Genç Teknoloji Destek' başvurularının başladığını müjdeledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce duyurduğu proje kapsamında, teknolojik cihaz alımında üniversite öğrencilerine 5 bin 500 liraya kadar destek sağlanacak. Bunun yanı sıra üniversiteli gençler 12 boyunca 10 GB internet desteğinden de faydalanacak.



TÜRKIYE YEŞİL FONU GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı wŞimşek, yeşil dönüşüm faaliyetlerinin finansmanı için Türkiye Yeşil Fonu kuracaklarını açıkladı. Yeşil Finans Projesi için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'na sağlanacak 155 milyon dolar kredinin Dünya Bankası tarafından onaylandığını belirten Şimşek, projeyle işletmelere yeşil finansman arzının sağlanması, yeşil teknolojilere yatırımın teşvik edilmesi, finansal sektörün çeşitlendirilmesinin amaçlandığını belirtti.