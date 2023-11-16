Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Fon akışı hız kazanacak! | Türkiye’nin CDS’i 2.5 yılın en düşüğünde

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) önceki gün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2.5 yılın en düşük seviyesini test etti. Kredi risk priminin Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etmesiyle ilgili değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız ekonomik programın sonuçları 2024'ün ikinci yarısından itibaren net şekilde görülecek, böylece yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" dedi.
ABD'de yumuşama sinyali veren istihdam verilerinin ardından önceki gün de ülkede enflasyonun tahminlerden daha fazla yavaşlamasıyla Fed'in faiz artışında sona gelmiş olabileceği beklentileri güç kazandı.
Tahvil faizlerindeki gerileme ve fonlama maliyetlerindeki azalışla küresel piyasalarda risk iştahı arttı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 19 baz puan gerilerken, dolar endeksi yaklaşık 1 yılın en güçlü düşüşünü gösterdi. Dünya genelinde kredi risk primleri geriledi.
Analistler, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemede yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının etkili olduğuna dikkati çekti.