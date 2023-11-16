BYD’nin Türkiye Genel Müdürü Ergun: Yüzde 10 pazar payı hedefliyor

Elektrikli araç üreticisi BYD, Eylül'de gerçekleştirdiği marka lansmanının ardından Türkiye'deki ilk modeli olan C SUV segmentindeki ATTO 3'ü yollara çıkardı. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "İlk duyurumuzu yaptıktan sonra yoğun bir ilgi ve taleple karşılaştık.



Şimdiden BYD modellerine sahip olmak isteyenlerin sayısı 22 bini aşmış durumda. Bu talebin yaklaşık yarısını ATTO 3 modeli oluşturdu. Yıl sonuna kadar bu talebin yalnızca bir kısmına yanıt verebileceğiz, ancak önümüzdeki yıl bu talepleri karşılama hedefindeyiz" dedi. İstanbul da 2, Ankara ve İzmir'de 1'er adet olmak üzere toplam 4 bayi ile satışa başladıklarını belirten Ergun, "2024'te bayi sayısını 20'nin üzerine çıkarmayı planlıyoruz.





Ayrıca tüm Türkiye'deki müşterilerimiz, BYD Dijital Bayi yoluyla bayilerimizle canlı olarak iletişim kurabilecek" diye konuştu. ATTO 3 ile birlikte bu yıl satış hedeflerinin bin 500 olacağını kaydeden Ergun, şunları söyledi: "2024'ün ilk çeyreğinde BYD HAN ve BYD SEAL modelleri Türkiye'de olacak. Elektrikli araç satışlarının her geçen gün artacağı önümüzdeki orta vadede yüzde 10 ve üzerinde pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz. 2024 yılı için ise 10 bin adetlik satış elde etmeyi hedefliyoruz."





BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, tam elektrikli BYD ATTO 3'ü sportif aile SUV'u olarak konumlandırdıklarını söyledi.

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