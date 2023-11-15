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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten 'kredi risk primi' açıklaması: Türkiye'ye küresel fon akışı hız kazanacak

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün 364,64 baz puana inerek yaklaşık son 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti. Gelişmeyi resmi sosyal medya hesapları üzerinden değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 11:46 Güncelleme 15 Kasım 2023, 12:02
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’kredi risk primi’ açıklaması: Türkiye’ye küresel fon akışı hız kazanacak

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) dün, önceki kapanışa göre yaklaşık 14 baz puan azalarak 364,64 baz puanla Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini test etti.

Analistler, Türkiye'nin kredi risk primindeki gerilemede yeni ekonomi yönetiminin fiyat istikrarını sağlamaya yönelik adımlarının etkili olduğuna dikkati çekerek, enflasyonla mücadele konusunda atılan adımların gelecek döneme ilişkin belirsizlikleri yavaş yavaş da olsa azalttığını ifade etti.



Bununla birlikte sadeleşme adımlarının da Türk varlıklarındaki fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu aktaran analistler, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklere karşın dünya genelinde enflasyonun gerilemesi ve önemli merkez bankalarının şahin politikaları terk edeceği beklentisinin risk primlerini aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Analistler, kredi risk primindeki gerilemenin fonlama maliyetlerini düşürdüğünü belirterek, bu durumun ülke ve şirket borçlanmalarında daha az faiz ödenmesi anlamına geldiğini bildirdi.



KÜRESEL FON AKIŞI HIZLANACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesine inmesini değerlendirdi.



Şimşek, "Yatırımcı güveni daha da pekişecek ve ülkemize küresel fon akışı hız kazanacaktır. Bu da dezenflasyon programının kısa vadeli büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri sınırlayacaktır" ifadelerini kullandı.

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