Yeni haftada 1.64 TL indirim geldi! Brent petrol 80,5 dolara düştü akaryakıt fiyatları değişti! Motorin, benzin İstanbul güncel fiyat listesi

Yeni hafta yeni akaryakıt indirimi! Milyonlarca sürücüye güzel haber az evvel geldi. Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanma ile yön bulmaya devam ediyor. Brent petroldeki son zamanlardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu kez 1.64 TL'lik indirim duyusu yapıldı. Peki Benzin, motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar.