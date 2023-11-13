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Yeni haftada 1.64 TL indirim geldi! Brent petrol 80,5 dolara düştü akaryakıt fiyatları değişti! Motorin, benzin İstanbul güncel fiyat listesi

Brent petrolün varil fiyatı üst üste üç haftalık düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıdı. Brent petrolün varili önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 80,5 dolardan alıcı buluyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Son olarak motorine bugünden itibaren 1.64 TL indirim geldi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları: Shell, Opet, BP...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 09:54 Güncelleme 13 Kasım 2023, 09:54
Yeni haftada 1.64 TL indirim geldi! Brent petrol 80,5 dolara düştü akaryakıt fiyatları değişti! Motorin, benzin İstanbul güncel fiyat listesi

Yeni hafta yeni akaryakıt indirimi! Milyonlarca sürücüye güzel haber az evvel geldi. Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanma ile yön bulmaya devam ediyor. Brent petroldeki son zamanlardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu kez 1.64 TL'lik indirim duyusu yapıldı. Peki Benzin, motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar.

13 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ

Son dakika... Motorine bugünden itibaren 1,64 TL indirim geldi. İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde oluştu.

💥İstanbul

Benzin: 34,10 TL

Motorin: 35,98 TL

LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL

💥Ankara

Motorin fiyatı: 39,54 TL

Benzin fiyatı: 30,75 TL

LPG fiyatı: 16,29 TL

💥İzmir

Motorin fiyatı: 39,53 TL

Benzin fiyatı: 31,85 TL

LPG fiyatı: 16,00 TL

SON OLARAK 31 EKİM'DE İNDİRİM GELMİŞTİ

Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.

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