Yeni haftada 1.64 TL indirim geldi! Brent petrol 80,5 dolara düştü akaryakıt fiyatları değişti! Motorin, benzin İstanbul güncel fiyat listesi

Yeni hafta yeni akaryakıt indirimi! Milyonlarca sürücüye güzel haber az evvel geldi. Akaryakıt fiyatları brent petroldeki dalgalanma ile yön bulmaya devam ediyor. Brent petroldeki son zamanlardaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Bu kez 1.64 TL'lik indirim duyusu yapıldı. Peki Benzin, motorin litresi ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar.
13 KASIM 2023 AKARYAKIT FİYAT LİSTESİ
Son dakika... Motorine bugünden itibaren 1,64 TL indirim geldi. İndirim sonrası motorin fiyatları şu şekilde oluştu.
💥İstanbul
Benzin: 34,10 TL
Motorin: 35,98 TL
LPG (Otogaz): 17,14 -17,60 TL
💥Ankara
Motorin fiyatı: 39,54 TL
Benzin fiyatı: 30,75 TL
LPG fiyatı: 16,29 TL
💥İzmir
Motorin fiyatı: 39,53 TL
Benzin fiyatı: 31,85 TL
LPG fiyatı: 16,00 TL
SON OLARAK 31 EKİM'DE İNDİRİM GELMİŞTİ
Ekim ayında motorin fiyatları için 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmıştı. 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı.