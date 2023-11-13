1 günde 86 bin araç! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Avrasya Tüneli’nde yeni rekor

Uraloğlu, "Ekim'de aylık ortalama 77 bin 760 birim araç sayısına ulaşıldı ve bugüne kadar en yüksek geçiş yapılan ay oldu. Böylece Ekim'de trafik, garanti edilen trafik sayısının yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti" bilgisini paylaştı.

Avrasya Tüneli'nden, işletilmesine başlanan ilk günden bugüne kadar toplam 119 milyon 434 bin 869 geçiş yapıldığını ve 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosiklet kullanımına izin verilen tünelden geçen motosiklet sayısının da toplam 848 bin 313 bin olduğunu ifade eden Uraoğlu, tünelin zaman, yakıt, kaza maliyeti tasarrufları ve emisyon azalımı sonucunda ekonomiye yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağladığını kaydetti.