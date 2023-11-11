Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki açıkladı: İstanbul 4 adımda dönüşüm

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'un dönüşümünü 4 adımda tamamlayacaklarını belirterek, "Yarısı Bizden kampanyamızla 200 bin konutu dönüştüreceğiz. Rezerv alanlarda 350 bin güvenli konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümü hızlandıracağız" dedi. Özhaseki, TBMM'de, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumunda şöyle konuştu:

1 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU: İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin konut başta olmak üzere riskli 1.5 milyon bağımsız bölümü 5 yıl içerisinde dönüştürüp afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Yarısı Bizden'e 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için müracaat yapıldı.

YENİ 46 BİN KONUT: Afetten zarar gören illerde TOKİ, Emlak Konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 200 bin konutun inşası hızla sürüyor. Yıl sonuna kadar 46 bin konutu teslim edeceğiz. 96 MİLYAR LİRA KAZANÇ: Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde dünya markası olan Sıfır Atık ile 172 bin binada sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Atıklardan 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı, 432 milyon ağaç kurtarıldı. (Burcu ŞEN)





Kentsel dönüşüm çalışmalarına hızla devam edilecek

En az 200 bin konut dönüştürülecek

350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edilecek

Yasa çalışmalarıyla engeller kaldırılacak