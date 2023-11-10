Yerli kart TROY’a büyük ilgi! Kullanım hacminde büyük ilgi

İsrail menşeli şirketleri boykot kararı vatandaşı yerli ve milli ürünlere yöneltti. Bu kapsamda yerli ve milli ödeme sistemi Troy gündem oldu. Bir gün içinde binlerce kişi kredi kartını, teknolojisi Türkiye'de geliştirilen yerli kart Troy'a çevirtti. Bankalarını arayan vatandaşlar kartlarını yerli ödeme sistemine geçirmek istedi. 19 MİLYON KART Bankaların 2015 yılında Bankalararası Kart Merkezi (BKM) öncülüğünde bir araya gelerek kurduğu, 2016'da faaliyete geçen ve Merkez Bankası 'nın 2020'de BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmasıyla çalışmaları hızlandırılan TROY'un Ekim 2023 itibarıyla banka ve elektronik para kuruluşu olarak 55 üyesi bulunuyor. TROY logolu kart sayısı yaklaşık 19 milyon...





HACİM 14 KAT ARTTI

TROY logolu kartlar ile gerçekleşen alışveriş hacmi bu yıl, Ekim'de Ocak ayına göre yaklaşık 14 kat artarak 48 milyar lira seviyesine yükselirken; 2023 başından itibaren TROY kartlar ile toplam 239.2 milyar liralık işlem yapıldı. TROY'un kullanımı Haziran ayına göre 3'e katlanırken, yeni kart ve kart değişimlerinde TROY logolu kartlara yönelik talebin daha da artması bekleniyor.



YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPTA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, K asım ayına ilişkin toplam 3.2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını söyledi. Göktaş, yaklaşık 1.8 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 1.4 milyar lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti. Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" dedi.