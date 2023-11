Emekliye zam hesabı: Ocak’ta hangi artışlar yapılacak? Kök aylıklara nasıl yansıyacak? Sorularla maaş rehberi

Bu uygulama ile aylıkları yasada belirtilen 'en düşük emekli aylığı' tutarının altında olanlara Hazine tarafından her ay seyyanen ilave ödeme yapılıyor. Bu kişilerin aylık ödemeleri belirlenen en düşük emekli aylığı ödemesine tamamlanıyor. Halen emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altında olanların parası her ay 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Burada ek ödemenin oranı; aylık tutarı 4.780,70 liranın altındaysa yüzde 5 olarak uygulanıyor.