Emekliye zam hesabı: Ocak’ta hangi artışlar yapılacak? Kök aylıklara nasıl yansıyacak? Sorularla maaş rehberi

TABAN AYLIK ÖDEMESİ ARTAR MI? NASIL UYGULANIR? En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Ocak ayında 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ardından Nisan ayında bu tutar 7 bin 500 lira yapılmıştı. İyileştirme düzenlemesi ile yeni bir artış gündemde. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Örneğin; en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira yapılırsa, önce kök aylığa belirlenen Ocak zammı yansıtılacak. Buna yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme ilave edilecek. Eğer ortaya çıkan tutar 10 bin liranın altında kalıyorsa emeklinin aylık ödemesi 10 bin liraya tamamlanarak yatırılmaya başlanacak.

ÖRNEK HESAPLAMA

Kök aylığı 6 bin lira olan ve hesabına 7 bin 500 lira yatırılan emeklinin, eğer Ocak zammı yüzde 40 olur ve taban aylık ödemesi de 10 bin lira yapılırsa yeni kök aylığı ve eline geçecek para şöyle değişecek:

- Halen bu emekliye 6 bin lira kök aylık, 240 lira ek ödeme (6.000 liranın yüzde 4'ü) ve bin 260 lira '5510 Ek 19 Miktarı' olmak üzere 7 bin 500 lira yatırılıyor.



- Yeni kök aylık 6.000 liradan yüzde 40 ilaveyle 8 bin 400 lira, ek ödeme de 336 lira (8.400 liranın yüzde 4'ü) olur.



- Emeklinin kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 8 bin 736 liraya yükselir.



- Bu emeklinin geliri 10 bin liraya tamamlanır. '5510 Ek 19 Miktarı' kapsamında her ay bin 264 lira verilir.