Emekliye zam hesabı: Ocak’ta hangi artışlar yapılacak? Kök aylıklara nasıl yansıyacak? Sorularla maaş rehberi

Yaklaşık 12 milyon emekli 5 bin lira tutarındaki ikramiyeyi almaya hazırlanırken, tümünün aylıkları da Ocak ayıyla birlikte artacak.
Yaklaşık 12 milyon emekli 5 bin lira tutarındaki ikramiyeyi almaya hazırlanırken, tümünün aylıkları da Ocak ayıyla birlikte artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon zammı, memur emeklilerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken; hazırlığı yapılan iyileştirmenin de aynı ay içerisinde devreye alınması bekleniyor. Bu artışlar için ipuçları da gelirken; bunların nasıl yansıtılacağı, özellikle kök aylık konusunda pek çok soru geliyor. İşte bu soruların yanıtları…
KÖK AYLIK NEDİR? HESABIMA 7 BİN 500 LİRA YATIRILIYOR. BU BENİM KÖK AYLIĞIM MI?
Emeklilerin çalışma hayatında ödenen primlerine bağlı olarak almaya hak kazandığı aylığa 'kök aylık' deniliyor. Bir başka anlatımla; emekli aylığının, 'en düşük emekli aylığı ödemesi' uygulamasıyla getirilen ilave ödeme hesaba katılmamış hali oluyor. Pandemi döneminde 5510 sayılı Kanun'a ilave edilen Ek 19'uncu madde kapsamında SSK ve Bağ-Kur'lulara yönelik 'en düşük emekli aylığı ödemesi' uygulaması başlatıldı.
Bu uygulama ile aylıkları yasada belirtilen 'en düşük emekli aylığı' tutarının altında olanlara Hazine tarafından her ay seyyanen ilave ödeme yapılıyor. Bu kişilerin aylık ödemeleri belirlenen en düşük emekli aylığı ödemesine tamamlanıyor. Halen emeklilere her ay ek ödeme dahil 7 bin 500 liradan az ödeme yapılmıyor. Kök aylık tutarı ile bunun yüzde 4'ü oranındaki ek ödemesinin toplamı 7 bin 500 liranın altında olanların parası her ay 7 bin 500 liraya tamamlanarak yatırılıyor. Burada ek ödemenin oranı; aylık tutarı 4.780,70 liranın altındaysa yüzde 5 olarak uygulanıyor.
KÖK AYLIK NASIL ÖĞRENİLEBİLİYOR?
e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne girin. Burada 'aylık tutarı' olarak görünen rakam, kök maaşı gösteriyor. 'Ek ödeme tutarı' da maaşın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemeyi belirtiyor. Hemen altında yer alan '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 7 bin 500 liraya tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.
OCAK'TA ZAM ORANLARI NE KADAR BEKLENİYOR?
2023 yılı enflasyonuna ilişkin tahminler yüzde 65 ile 68.73 arasında bulunuyor. Bu tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammının yüzde 37.76 ile 40.87 arasında çıkabileceğini ortaya koyuyor. Yine bu tahminler memur emeklilerinin enflasyon farkının yüzde 29.96 ile 32.90 aralığında olacağını gösteriyor. Buna göre de memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 49.46 ile yüzde 52.83 arasında değişecek.
REFAH PAYI GELİR Mİ? NASIL UYGULANACAK?
Bu yıl hem Ocak hem Temmuz aylarında zam oranlarına refah payı eklendi. Benzer bir uygulama önümüzdeki Ocak ayında da bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 40 seviyelerinde beklenen Ocak zammının refah payıyla yüzde 50 seviyelerine çıkarılması beklentileri bulunuyor.
OCAK ZAMMI NASIL YANSITILACAK? 7 BİN 500 LİRA MI, KÖK AYLIĞA MI EKLENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon oranında belirlenen enflasyon zammı kök aylıklarına yansıtılacak. Eğer zam oranı refah payı ilave edilerek yükseltilirse, bu durumda bu oran kök aylıklara ilave edilecek.
TABAN AYLIK ÖDEMESİ ARTAR MI? NASIL UYGULANIR?
En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Ocak ayında 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmişti. Ardından Nisan ayında bu tutar 7 bin 500 lira yapılmıştı. İyileştirme düzenlemesi ile yeni bir artış gündemde. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor. Örneğin; en düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin lira yapılırsa, önce kök aylığa belirlenen Ocak zammı yansıtılacak. Buna yüzde 4-5 oranındaki ek ödeme ilave edilecek. Eğer ortaya çıkan tutar 10 bin liranın altında kalıyorsa emeklinin aylık ödemesi 10 bin liraya tamamlanarak yatırılmaya başlanacak.
ÖRNEK HESAPLAMA
Kök aylığı 6 bin lira olan ve hesabına 7 bin 500 lira yatırılan emeklinin, eğer Ocak zammı yüzde 40 olur ve taban aylık ödemesi de 10 bin lira yapılırsa yeni kök aylığı ve eline geçecek para şöyle değişecek:
- Halen bu emekliye 6 bin lira kök aylık, 240 lira ek ödeme (6.000 liranın yüzde 4'ü) ve bin 260 lira '5510 Ek 19 Miktarı' olmak üzere 7 bin 500 lira yatırılıyor.
- Yeni kök aylık 6.000 liradan yüzde 40 ilaveyle 8 bin 400 lira, ek ödeme de 336 lira (8.400 liranın yüzde 4'ü) olur.
- Emeklinin kök aylığı ve ek ödemesi toplamı 8 bin 736 liraya yükselir.
- Bu emeklinin geliri 10 bin liraya tamamlanır. '5510 Ek 19 Miktarı' kapsamında her ay bin 264 lira verilir.