Bakımı kiracı tamir faturasını ev şahabı karşılar! Kullanım alanlarının onarım masraflarını kim öder?





KOMBİ BAKIMI, TADİLATI KİRACIYA MI AİT?

Kombi evin demirbaşı olup tamir ve yenilenme gibi durumlarda oluşan masrafı ev sahibi karşılar. Yıllık bakım gibi periyodik işlemler kiracıya ait.





ARABULUCUYA HANGİ TARAF GİTMELİ?

Talebi olan taraf süreci başlatabilir. Kiracı ve ev sahibi, arabulucu aracılığıyla uygun çözüm yolu bulabilir.





YENİ KİRALADIĞIM DAİRENİN SU TESİSATI ARIZALANDI. TAMİRATI KİME AİT?

Kapsamlı ve pahalı bir tamirat gerektiriyorsa ev sahibi ile konuşmakta fayda var. Ev sahibi daha uygun fiyata, tanıdığı firmalara yaptırmak isteyebilir. Kiracı zorunlu onarım kapsamında tesisatı tamir ettirerek bedelini kiradan düşebilir.







BOZULAN ASANSÖRÜN MASRAFLARINI KİRACI MI ÖDER?

Asansör binaya ait demirbaş olduğu gibi, kira sözleşmesinde aksi bir madde yoksa bu masraflardan kiracı sorumlu olmaz.







KİRACI BİNAYA AİT HANGİ MASRAFLARDAN SORUMLU?

Demirbaş niteliğindeki masrafları ev sahibi karşılar. Kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik, bakım giderlerini karşılamakla yükümlü. Elektrik, su, doğalgaz veya temizlik bedelini kiracının karşılaması gerekiyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN