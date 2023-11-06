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Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Hane bazlı istihdam destek sistemi geliyor

5 milyon istihdamın yol haritasını açıklayan Bakan Işıkhan, her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi’ni hayata geçireceklerini söyledi.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Hane bazlı istihdam destek sistemi geliyor

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, 2028 yılına kadar 5 milyon istihdam hedefi kapsamında gençler başta olmak üzere her ailede en az bir çalışan olmasını sağlayacak Hane Bazlı İstihdam Destek Sistemi'ni hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, sahadan çokça talep gelen iş arama, işbaşı eğitim programları, meslek danışmanlığı, meslek kurslarını da kapsayan aktif işgücü hizmetlerinin kapsamını genişleteceklerini duyurdu.

İŞE ALANA TEŞVİK
Sosyal yardım alanlar İŞKUR tarafından Toplum Yararına Programlar, mesleki eğitim, işbaşı programları ve açık işler aracılığıyla istihdama yönlendirilecek. Sosyal yardım alanlara yönelik iş arama desteği uygulamaları yaygınlaştırılacak. Düzenli yardım alanları istihdam eden işverenin sigorta primini devlet karşılayacak.

Genç girişimcileri yenilikçi buluşlara yönlendiren hibe destekleri artacak. Uzaktan, hibrit, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modelleri yaygınlaşacak.

Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak. Sosyal destek sistemi fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında işin niteliğine göre, dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi uygulamalar başlayacak.

İstihdam garantili kurslar artacak, kırsalda gençler için ilçe bazlı programlar düzenlenecek. Bakan Işıkhan, işsizliğe kalıcı çözüm yaratmak ve ülkemizin istihdam politikalarına yön vermek üzere 2024-2028 dönemini kapsayan yeni bir Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Işıkhan, işe yerleştirme hizmetleri ve diğer aktif işgücü piyasası programlarını özel politika gerektiren gruplara yoğunlaştırdıklarını belirtti.

GELİR TAMAMLAYICI MODEL
Yeni yılda sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde ulaştırılması, yoksulluğun azaltılması amacıyla sosyal yardım sistemi gözden geçirilecek. Sistem aile odaklı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak. Bu amaçla Gelir Tamamlayıcı Aile Destek sistemi hayata geçirilecek.

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