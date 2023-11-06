Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı! Hane bazlı istihdam destek sistemi geliyor

Yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında meslek standartları ve yeterlilikler hazırlanacak. Sosyal destek sistemi fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde kurgulanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında işin niteliğine göre, dönüşümlü iş paylaşımı, dağıtılmış işgücü modeli, ödünç iş ilişkisi gibi uygulamalar başlayacak.

İstihdam garantili kurslar artacak, kırsalda gençler için ilçe bazlı programlar düzenlenecek. Bakan Işıkhan, işsizliğe kalıcı çözüm yaratmak ve ülkemizin istihdam politikalarına yön vermek üzere 2024-2028 dönemini kapsayan yeni bir Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Işıkhan, işe yerleştirme hizmetleri ve diğer aktif işgücü piyasası programlarını özel politika gerektiren gruplara yoğunlaştırdıklarını belirtti.