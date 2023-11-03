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Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! Erken emekli olmanın formülü açıklandı

Emeklilik hayali pek çoğumuz için çalışma yaşamının sonunda gerçekleştirmek istediğimiz bir hedef. Ancak bazen hayatın akışı bu hedefi ertelememize neden olabiliyor. Çalışma hayatına ara vermek, sigorta primlerini eksik ödemek gibi durumlar, emeklilik için gereken koşulları karşılamamıza engel olabilir. Ancak yürürlükte olan bazı yasalar geçmişte kaçırılan prim günlerini telafi etme fırsatı sunuyor.

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Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 15:49 Güncelleme 03 Kasım 2023, 15:49
Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! Erken emekli olmanın formülü açıklandı

Türkiye'de emekli olmak için belirli koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşullar, belli bir yaşa ulaşmayı, sigortalı olurken belirli bir süreyi doldurmayı ve belli bir sayıda prim ödemesi yapmayı içeriyor. İlk sigortalı olduğunuz tarih, bu koşulları belirler. Ancak, bazı durumlarda iş bulmak veya çalışmak mümkün olmayabiliyor. Bu da prim eksikliği anlamına geliyor.

BORÇLANMA İMKANI VAR

İşte bu noktada prim eksikliği olan günleri ödemek veya "borçlanmak" gibi bir seçeneğiniz vardır. Bu işlem bazı durumlarda sizi yıllar önce emekli olma yolunda büyük bir adım atmış olabilir.

Örneğin askerlik hizmetini sigortalı olarak yapmayanlar, bu hizmet süresini borçlanarak erken emekli olabilirler. Aynı şekilde, annelik yapmış kadınlar, çocuklarını borçlanarak erken emekli olma hakkına sahiptirler. Yasal şartlar yerine getirildiğinde, bu sayede önemli bir avantaj elde edebilirler.

Sigortalıların borçlanma yapabileceği süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, aşağıdaki durumlarda borçlanma yapabilirsiniz:

Sigortalı Kadınların Doğum Borçlanması: Sigortalı kadınlar, çocuklarının yaşaması şartıyla doğum tarihlerinden sonraki 2 yıllık süreleri borçlanabilirler.

Askerlik Borçlanması: Askerliğinizi sigortalı olarak yapmadan önce, bu hizmet süresini borçlanarak erken emeklilik hakkınızı kullanabilirsiniz.

Kamu Personelinin Aylıksız İzin Süreleri: Kamu personeli, aylıksız izin sürelerini borçlanabilirler.

Eğitim ve Uzmanlık Borçlanması: Sigortalı olmadan tıp doktorluğu veya uzmanlık eğitimi alırken geçirilen süreler borçlanabilir.

Staj Süreleri: Sigortalı olmadan avukatlık stajı yapanlar, bu süreleri borçlanabilirler.

Grev ve Lokavt Süreleri: Grev veya lokavt süreleri borçlanılabilir.

Hekimlerin Fahri Asistanlık Süreleri: Hekimler, fahri asistanlık sürelerini borçlanabilirler.

Seçim Kanunlarına Göre Görevlerinden İstifa Edenler: Seçim kanunlarına göre görevlerinden istifa edenler, istifa ettikleri tarihten seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlayabilirler.

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışanlar: 4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri borçlayabilirler.

Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler: 08/04/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun'a göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirdikleri öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlanabilirler.

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