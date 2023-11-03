Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! Erken emekli olmanın formülü açıklandı

Türkiye'de emekli olmak için belirli koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşullar, belli bir yaşa ulaşmayı, sigortalı olurken belirli bir süreyi doldurmayı ve belli bir sayıda prim ödemesi yapmayı içeriyor. İlk sigortalı olduğunuz tarih, bu koşulları belirler. Ancak, bazı durumlarda iş bulmak veya çalışmak mümkün olmayabiliyor. Bu da prim eksikliği anlamına geliyor.

BORÇLANMA İMKANI VAR İşte bu noktada prim eksikliği olan günleri ödemek veya "borçlanmak" gibi bir seçeneğiniz vardır. Bu işlem bazı durumlarda sizi yıllar önce emekli olma yolunda büyük bir adım atmış olabilir.