Toplu para öde şipşak hemen emekli ol! Erken emekli olmanın formülü açıklandı

Türkiye'de emekli olmak için belirli koşulları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşullar, belli bir yaşa ulaşmayı, sigortalı olurken belirli bir süreyi doldurmayı ve belli bir sayıda prim ödemesi yapmayı içeriyor. İlk sigortalı olduğunuz tarih, bu koşulları belirler. Ancak, bazı durumlarda iş bulmak veya çalışmak mümkün olmayabiliyor. Bu da prim eksikliği anlamına geliyor.
BORÇLANMA İMKANI VAR
İşte bu noktada prim eksikliği olan günleri ödemek veya "borçlanmak" gibi bir seçeneğiniz vardır. Bu işlem bazı durumlarda sizi yıllar önce emekli olma yolunda büyük bir adım atmış olabilir.
Örneğin askerlik hizmetini sigortalı olarak yapmayanlar, bu hizmet süresini borçlanarak erken emekli olabilirler. Aynı şekilde, annelik yapmış kadınlar, çocuklarını borçlanarak erken emekli olma hakkına sahiptirler. Yasal şartlar yerine getirildiğinde, bu sayede önemli bir avantaj elde edebilirler.
Sigortalıların borçlanma yapabileceği süreler, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 41. Maddesi ile düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, aşağıdaki durumlarda borçlanma yapabilirsiniz: