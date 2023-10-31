Son dakika: Tarım Kredi Marketleri yıl sonunda 4 bini aşacak!

Tarım Kredi'nin kamu kurumu olmadığına ve bu doğrultuda kamuya ait herhangi bir varlık kullanmadığına dikkati çeken Aydın, Tarım Kredi'nin Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu ve yönetiminin de çiftçilerin iradesiyle seçildiğini anlattı.

Tarım Kredi'de satılan ürünlerin Tarım Kredi Holding çatısı altında bulunan şirketlerce üretildiğini dile getiren Aydın, kurumun ISO 500 sıralamasında TK Yem AŞ, Gübretaş, TK Tedarik ve Üretim AŞ olmak üzere 3; Fortune 500 listesinde de Gübretaş, TK Kooperatif Market, TK Tedarik ve Üretim AŞ ve TK Yem AŞ olmak üzere 4 şirketlerinin olduğunu ifade etti. Aydın gelecek yıl ise açıklanacak listelere 2 şirketlerinin daha katılmasını beklediklerini bildirdi.

"TARIM KREDİ 35 FARKLI ÜRÜN ALIMI YAPIYOR"

Aydın, Tarım Kredi kooperatiflerinde üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübre, yem, tohum ve ilaç gibi tarımsal girdilerin satışının yapıldığına dikkati çekerek, 2023 yıl sonu için tahmini tarımsal girdi satışı yapılan üretici sayısının 520 bine ve satış cirosunun ise 32 milyar lirası kredili olmak üzere 55 milyar liraya ulaşmasını planladıklarını bildirdi.