Son dakika: Tarım Kredi Marketleri yıl sonunda 4 bini aşacak!

Koopbakkal uygulaması hakkında bilgi veren Aydın, uygulamanın mahalle bakkallarına yönelik olduğunu, küçük bakkalların raflarında Tarım Kredi ailesine ait ürünlerinin satılabildiğini söyledi.
Aydın, "Uygulama ile hem küçük esnafa destek oluyor hem de ürünlerimizin daha çok tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz. Bu durumda biz de bakkal da kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
"MARKET BAŞINA CİROMUZ 42 BİN 654 LİRA OLDU"
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerin cirosunun 2022'de 13 milyar lira olduğunu anımsatan Aydın, "Bu yıl 30 milyar lira ciro yapmayı hedefliyoruz. Market başına ortalama günlük ciromuz 12 bin 156 liradan, yüzde 251 artış göstererek 42 bin 654 liraya yükseldi. Marketlerimizi günde ortalama 337 müşteri ziyaret ediyor. Geçen yıl ile karşılaştırdığımızda yüzde 64 artış göstermiş." bilgisini paylaştı.
Tarım Kredi'nin 120'den fazla et ürünleri ürettiğinin ve sektörde iddialı olduklarının altını çizen Aydın, piyasada et ürünlerinin fiyatının Tarım Kredi marketlerinden etkilendiğini ve bu sayede fiyatların artmasının önüne geçildiğini kaydetti.
"TARIM KREDİ YAĞ SEKTÖRÜNDE BÜYÜK OYUNCULARDAN BİRİ OLACAK"
Aydın, Tarım Kredi'nin yağ sektöründe büyük oyuncu olmak istediğine dikkati çekerek, "Hem ürünü alırken, hem işlerken hem satarken yani sürecin her aşamasında yer alıyoruz. Mevcut tesislerimizi büyüterek veya alım fırsatlarını değerlendirerek yağ sektöründe büyük oyunculardan biri olmayı hedefliyoruz." dedi.
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzının yoğun bir taleple gerçekleştiğini belirten Aydın, ülkede tarım ilaçlarının yüzde 70'ine yabancıların hakim olduğunu vurguladı.
Aydın, Türkiye'nin katma değerli ürün üretmesi gerektiğini dile getirerek, "Manisa-Turgutlu'da yapılacak yeni yatırım ile kapasitemizi artırarak, nitelikli ve kaliteli bitki koruma ilaçları üretmeyi ve sektördeki payımızı yüzde 5'ten yukarılara çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.
Karma hayvan yemi üretimiyle ilgili olarak da yeni yatırımlar yaptıklarına değinen Aydın, Sivas'ta yeni bir yem fabrikası satın aldıklarını, Kırklareli'nde de fabrika yatırımına başladıklarını söyledi.
"AYNI KALİTE ÜRÜNLERDE BİZİM ÜRÜNLERİMİZ DAHA UYGUNDUR"
Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aydın, Tarım Kredi marketlerinde satılan ürünlerin fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:
"Piyasada bulunan aynı kalitedeki ürünler arasında en uygun fiyatlı olduğumuzu söyleyebiliriz. Aynı kalitedeki ürünleri karşılaştırdığınızda bizim ürünlerimiz tüketicilere en uygun olarak ulaştırılmaktadır. Fiyat olarak mutlak aşağıdayız ama çok büyük farklılıklar da olamıyor. Çünkü sektördeki kar marjları belli bir oranda seyrediyor. Bizi kar zarar bakımından eleştirenler oluyor. Karlılık konusunda oldukça özveriliyiz ancak ayakta kalmak da şart. Bizim kar marjlarımız daha düşük."
Bazı marketlerin gıda dışı ürünlere de yöneldiklerine işaret eden Aydın, marketlerde önceliklerinin temel gıda ürünleri olduğunu dile getirdi.
Aydın, şu ifadeleri kullandı:
"Üreticilerimizin ekim döneminde en yoğun ihtiyaç duyduğu kimyevi gübrelerden olan 20.20.0 çeşitlerinde 10 gün süreyle ton başına 400 lira indirim yapılacak. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü bir şekilde üreticilerimizin yanında yer almaya devam edecektir. Kampanya stoklarla sınırlı olacak."
"12 KATEGORİDE 200 ÇEŞİT SÜT ÜRÜNÜ ÜRETİYORUZ"
Tarım Kredi Süt Ürünleri AŞ Genel Müdürü Abdullah Oğul da tesiste 1000'e yakın çalışanları olduğunu, fabrikanın yaklaşık 80 bin metrekare alana kurulu olduğunu anlattı.
Oğul, Tarım Kredi'nin tesislerinde süt işleme kapasitesinin günlük 1350 ton olduğuna işaret ederek, "Şu an kapasite kullanımının yüzde 65'ine ulaştık. Gelecek yıllarda yeni yatırımlarla kapasiteyi 2 bin tonlara çıkarmayı düşünüyoruz. 12 kategoride 200 çeşit süt ürünü üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünler 46 bin noktada satılıyor. Yaklaşık 12 bin üreticiden süt alıyoruz. Ayrıca fabrikamızda meyve suyu üretimimiz de var." bilgilerini verdi.