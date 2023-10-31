İndirim kampanyası çığ gibi büyüdü! 356 firma onbinlerce mağazası ile indirime gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Cumhuriyet'in 100. yılında enflasyonla mücadele için başlatılan indirim kampanyasına iş dünyası kayıtsız kalmadı. Bugüne kadar gıda, aksesuar, ambalaj, arsa, konut, beyaz eşya, mobilya, bisiklet, eğitim, ev tekstili ve eşyaları, hırdavat, hizmet, inşaat, dekorasyon, kırtasiye, temizlik ve kozmetik ürünleri, otel, oyuncak, spor malzemeleri, teknoloji, tekstil, yapı malzemeleri sektörlerinden 356 firma onbinlerce mağazası ile indirim kampanyasına katıldı.





SİTEDE LİSTE VAR

Ticaret Bakanlığı indirim kampanyasına katılan firmaların listesini internet sitesinden duyuruyor. Gıdada Türkiye geneli tüm mağazalarında indirim yapan firmalar A101, BİM, Şok, Migros, Carrefoursa, Hakmar, Karadane Zeytincilik, Makbul olurken; beyaz eşyada Vestel, ev tekstilinde Özdilek, kozmetikte Fiolas, Gratis, Rossman, Watsons, mobilyada İşbir, İstikbal, İkea, Ndesign, Yataş, teknolojide Teknosa, Evofone, tekstilde Aldo-Sole Sisters, Deriderim, Avva, Derimod, D's Damat, Elle, Flo, Gap, Giovane Gentile, Jimmy Key, Kiğılı, Koton, Lc Waikiki, LTB, Marks&Spencer, Naramaxx, Orjinom, Penti, Polo Garage, Tudor's, Yargıcı kampanyaya katıldı. Molümer ile Sekiz Ambalaj da tüm mağazalarında indirime gitti.