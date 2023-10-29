Bu hafta altın, borsa ve dolar kazandırdı! İşte Cumhuriyet, külçe altın fiyatlarında son durum...

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,61 kazançla tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,61 kazançla 7.706,41 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.384,45, en yüksek 8.084,44 puanı gördü. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,29 ile Mia Teknoloji oldu. Mia Teknoloji'ji yüzde 19,96 ile Çimsa Çimento , yüzde 19,95 ile Yeo Teknoloji Enerji izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,66 ile İpek Doğal Enerji, yüzde 10,54 ile Koza Anadolu Metal Madencilik , yüzde 10,00 ile Ege Endüstri şeklinde sıralandı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,34 değer kazancıyla 1.797 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,32 kazançla 12.073 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazanarak 28,1890 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,73 yükselişle 29,8530 lira oldu.

BUGÜN ÜCRETSİZ Bakan Uraloğlu, Marmaray'ı kullanan yolcu ve tren sayıları ile seferlerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: "Marmaray'da günde, Halkalı-Gebze arasında 148 adet tren seferiyle 15 dakika aralıklarla, Pendik- Ataköy arasında 139 adet tren seferiyle 7,5 dakikalık aralıklarla hizmet veriliyor. Günde toplam 287 sefer yapılırken, gece ilave 10 seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor."

1 MİLYAR KİŞİ KITA DEĞİŞTİRDİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim 2013'te Ayrılık Çeşmesi- Kazlıçeşme arası, 12 Mart 2019'da ise tamamı hizmete alınan Marmaray'ın, açıldığı günden bu yana taşıdığı yolcu sayısının 1 milyarı aştığını belirtti. Uraloğlu, Marmaray'ın, Cumhuriyet'in 100. yılında 10. yaşını kutladığını ifade etti. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi 'ni bugüne kadar, çoğu ihracat yükü taşıyan, 1717'si Avrupa, 1526'sı ise Asya yönüne olmak üzere toplam 3 bin 243 yük treninin kullandığına işaret eden Uraloğlu, Marmaray'ın Haydarpaşa-Gebze ve Sirkeci- Halkalı arasında toplam 76,6 kilometre uzunluğa sahip 43 istasyonla hizmet verdiğini, 60,46 metre derinliğindeki, dünyanın en derin batırma tüp tüneliyle iki kıtayı birbirine bağladığını bildirdi.





100. YILA ÖZEL PARA

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı "5 Türk lirası" hatıra parası bugün tedavüle sunulacak. Bakanlığın sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bakanlığın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı için 5 Türk lirası madeni tedavül hatıra parası basımı gerçekleştirildi. Bugün tedavüle verilecek "5 Türk lirası" madeni hatıra paralar, bir defaya mahsus olmak üzere 100 milyon tane basıldı."

UYUYAN İŞÇİYE TAZMİNAT YOK

Yargıtay; işçi sağlığı iş güvenliği kurallarına aykırı davranmanın haklı fesih nedeni oluşturacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, mesaide uyuyan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden direkt çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Bursa'da bir fabrikanın CNC tezgahında çalışan 3 işçi, iddiaya göre tezgahı çalışır vaziyette bırakıp tamirhane bölümünde bir saat uyudu. Durumun yönetime bildirilmesiyle iş güvenliği kurallarını hiçe saymakla suçlanan 3 personel, tazminatsız kapı önüne konuldu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında; İşçinin kasıtlı bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, tazminat alamayacağına hükmetti.

FAHİŞ ZAMMA SINIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret Bakanlığı, deprem bölgesinde inşaat sektöründe yaşanan fahiş fiyatların önüne geçmek için harekete geçti. Buna göre maliyetler hesaplanacak ve yüzde 20'nin üzerinde kara izin verilmeyecek. Edinilen bilgiye göre; maliyeti bin 300 TL olan 1 mikap betona, 3 bin liraya kadar ücret isteniyor.

YATIRIMLAR ARTACAK

Fitch Ratings Küresel İslami Bankacılık Grubu Başkanı Bashar Al-Natoor, Körfez ülkeleriyle yeniden güçlenen ilişkilerin Türkiye'de İslami finans alanındaki yatırımları desteklemesinin beklendiğini belirtti. "Türkiye zor piyasa koşullarında bile sukuk piyasasına girmeyi ve finansmanı sağlamayı başardı" diyen Al-Natoor, Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında güçlenen ilişkilerin gelecek dönemde yatırıma olumlu katkı sağlamasının beklendiğini ifade etti. Türkiye'nin tahvil piyasası içinde sukuk tahvillerinin payının yüzde 6,5 olduğunu belirten Al- Natoor, "Körfez bankalarının yatırımlarını çeşitlendirmek için Türkiye pazarına girdiğini görüyoruz" dedi.