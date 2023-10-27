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İstanbul'a yeni modelle 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu: Akıllı değil vicdanlı şehirler lazım

GYODER’in arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşüren yeni modelini değerlendiren Mehmet Kalyoncu, ‘İstanbul’da yaklaşık 10 bin konut yapılabilecek’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ekim 2023 Güncelleme 27 Ekim 2023, 07:02
İstanbul’a yeni modelle 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu: Akıllı değil vicdanlı şehirler lazım

Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 'Şehrini Vicdanla Tamamla' mottosuyla 25-26 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ulusal ve uluslararası konuşmacıların ve panelistlerin katıldığı zirvede, barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere kadar pek çok tema tartışıldı.

GYODER, 20 Temmuz'da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli'nin lansmanını yapmıştı. Zirvede modelin ilk örneği için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, modelin hayata geçirilebilmesi için bankaların, gayrimenkul sektörünün hazır olduğunu belirterek, "Geriye bir tek arsa kalıyor.

Biz bunun arsası kamudan gelir diye beklerken, bir özel şirketten gelme ihtimalinin yüksek olduğu noktaya geldik. Şirketin yönetim kurulu kararı bekleniyor. İstanbul'da yaklaşık 10 bin konut yapılabilecek. İstanbul nüfusunu artırmayan, riskli yapı ve riskli alan sınırları içerisindeki kiracı ve ev sahiplerine bu imkânı getirecek" dedi.

Model ile ilk etapta sorunun en derin şekilde yaşandığı İstanbul'da konut stoğunun yüzde 10'unu hedeflediklerini dile getiren Kalyoncu, şunları söyledi: "Deprem, bizlere vicdanlı olmayan aklın enkaz altında kaldığını gösterdi. Akıllı şehirler kavramı da bu depremde enkaz altında kaldı. Bize akıllı değil vicdanlı şehirler lazım. Bu vicdanlı şehir dönüşümüne de gayrimenkul sektörü liderlik edebilir. Şehirlerimizin tasarımından gelişimine, sürdürülebilirliğine kadar birçok aşamada etkin şekilde yer alıyoruz."



TEK YOL KENTSEL DÖNÜŞÜM
Zirveye katılan AK Parti İstanbul Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Murat Kurum, 6 Şubat depreminin ardından başlayan dönüşüm sürecini anlattı. Depremle mücadelenin, şehirleri felaketlere karşı dirençli hale getirmenin tek yolunun kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Murat Kurum, şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında; 'bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşüm yapacağız' dediği tarihten bu yana 2.2 milyondan fazla konutun dönüşümü tamamlandı. 81 ilimizin tamamında, tam 922 ilçede 400 binden fazla konutun yeniden yapımı devam ediyor."

Deprem sonrası süreçte GYODER'in desteğine değinen Murat Kurum, Mehmet Kalyoncu başkanlığındaki GYODER ve çatısı altında gönüllü olan ekibine teşekkür etti.

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