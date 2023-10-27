İstanbul’a yeni modelle 10 bin konut! GYODER Başkanı Kalyoncu: Akıllı değil vicdanlı şehirler lazım

Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi, bu yıl 'Şehrini Vicdanla Tamamla' mottosuyla 25-26 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Ulusal ve uluslararası konuşmacıların ve panelistlerin katıldığı zirvede, barınmadan göçe, afetlerden sürdürülebilir kentlere kadar pek çok tema tartışıldı.

GYODER, 20 Temmuz'da erişilebilir konut sorununa çözüm bulmak için kamu-özel sektör iş birliği ile arsa maliyetlerini sıfırlayarak kiraları düşürecek olan GYODER Yeni Konut Modeli'nin lansmanını yapmıştı. Zirvede modelin ilk örneği için hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, modelin hayata geçirilebilmesi için bankaların, gayrimenkul sektörünün hazır olduğunu belirterek, "Geriye bir tek arsa kalıyor.