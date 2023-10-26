Yatırım üretim ve istihdam üssü! Konya, Türkiye ekonomisine kattığı değerle öne çıkıyor

Tarihi eserleri ve doğal güzellikleri ile tanıdığımız ve Mevlana şehri olarak bildiğimiz Konya, Türkiye ekonomisine kattığı değerle de öne çıkıyor. Turkuvaz Medya yazar ve yöneticilerinin ziyaret ettiği Konya'daki yatırımları ve üretim kapasitesini de görme fırsatı yakaladık. Doğu ile batıyı, güney ile kuzeyi birbirine bağlayan Konya; karayolu ile 3 saatte 10 milyon, 6 saatte 64 milyon insana ulaşım imkânı sağlıyor. Öte yandan kesintisiz havayolu ile demiryolu ulaşımının bulunması, Konya'nın dünyaya açılmasına olanak tanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya Türkiye'nin kalbidir, Konya ekonomisi ise can damarıdır. Konya olarak el ele, gönül gönüle vererek üretmeye ve ülkemizin geleceğine destek olmaya devam edeceğiz" sözleriyle şehirdeki potansiyeli de özetliyor.

İHRACAT BÜYÜYOR

50 binin üzerinde KOBİ'nin yer aldığı Konya aynı zamanda başta otomotiv yedek parçaları, savunma sanayi olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıyla da ihracat sıralamasında üst basamaklarda yer alıyor. Konya 2022'de 3.2 milyar doları aşan ihracatla Türkiye 11'incisi konumunda bulunuyor. Konya ihracatı 35 ilin toplam ihracat rakamından fazla bulunuyor. Konya 185'ten fazla ülkeye ihracat yaparken, şehirde 2 bin 900'den fazla kayıtlı ihracatçı bulunuyor. Yatırımın ve üretimin hız kesmediği şehirde işsizlik oranları da Türkiye ortalamalarının çok altında seyrediyor. Konya sadece sanayide değil, tarımsal ürün ihracatında da öne çıkıyor. Konya un, şeker, tuz, süt, buğday, arpa, şeker pancarı, ay çekirdeği, lale, mısır (dane), havuç, vişne, fiğ, kuşyemi, bezelye, korunga (tohum), acı bakla üretiminde Türkiye birincisi durumunda. Birincil alüminyum madeninin Türkiye'de çıkarıldığı tek il Konya. Tarımsal makine ve ekipman üretiminde ise Türkiye lideri konumunda bulunuyor.