2000 2022 arası sigorta girişi olanlar işi gücü bırakıp e-Devlet’ten kontrol etsin; SGK SMS ile bildiriyor

E-DEVLET'TEN HEMEN KONTROL EDİN
Örneğin; eylül ayının bildirimi işveren tarafından 26 Ekim'e kadar SGK'ya yapılır. İşçi, eylülde hiç rapor almamış veya devamsızlık yapmamışsa prim gününün 30 olarak gözükmesi gerekir.
Aynı şekilde asgari ücretli ise ve fazla mesai yapmamışsa, prime esas kazancı yatırılmış olmalıdır. İşçi, bu bildirimleri düzenli olarak e-Devlet üzerinden takip edebilir. SGK, kontrollerinde işçinin prime esas kazancında bir önceki aya göre yüzde 20 azalma görürse, işçiye mesaj gönderir.
DÜZELTME İŞLEMİ
Bu mesaj sayesinde işçi, SGK'ya bildirilen ücretinde azalma olduğunu öğrenir. Bu SMS'i alan işçinin, işvereniyle görüşerek bildirimin gerekçesini öğrenmesi gerekir. SGK ayrıca işverene de bildirimde bulunur. Hata varsa düzeltilmesi istenir.
TAZMİNAT HAKKI GETİRİR
Ücretin eksik ödenmesiyle birlikte SGK'ya eksik bildirim yapılmasının da cezası vardır. İşçi, ücretinin eksik bildirilmesi nedeniyle önce işverene uyarı çekme, sonrasında düzeltme yapılmazsa iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçiye işverenin kıdem tazminatı ödemesi de şarttır.