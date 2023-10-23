2000 2022 arası sigorta girişi olanlar işi gücü bırakıp e-Devlet’ten kontrol etsin; SGK SMS ile bildiriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her ay prime bağlı esas kazançları kontrol ediyor. İşverenler her ayın bildirimini sonraki ayın 26'sına kadar yapmakla yükümlü. Ancak bu sadece işverenleri değil, çalışanları da ilgilendiriyor. Çünkü kazançta yüzde 20 azalma görüldüğünde SGK, çalışana otomatik olarak bilgi aktarıyor. Bu nedenle e-Devlet'ten detaylı hizmet dökümünüze bakmanız önemli.

AZALMA OLDUĞU AN BİLDİRİLİYOR İşveren tarafından yapılan bildirimde bir önceki aya göre %20 azalma olursa, bu durumda işçiye mesaj gider. Bir işçinin ay içinde çalıştığı gün sayısı ve ücretinin her ay SGK'ya işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir.