PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2000 2022 arası sigorta girişi olanlar işi gücü bırakıp e-Devlet'ten kontrol etsin; SGK SMS ile bildiriyor

Her işverenin ve çalışanın sosyal güvenlik konularına dikkat etmesi son derece önemlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların prime esas kazançlarını düzenli bir şekilde kontrol ederek detayları bildiriyor. İşverenin yaptığı bildirime göre bir önceki ay baz alındığında yüzde 20 azalma olursa çalışana direkt mesaj gönderiliyor. Çalışanlar bu bilgiyi alarak işverenleriyle iletişime geçip eksik bildirimlerin gerekçesini öğrenebiliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 13:24 Güncelleme 23 Ekim 2023, 13:24
2000 2022 arası sigorta girişi olanlar işi gücü bırakıp e-Devlet’ten kontrol etsin; SGK SMS ile bildiriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), her ay prime bağlı esas kazançları kontrol ediyor. İşverenler her ayın bildirimini sonraki ayın 26'sına kadar yapmakla yükümlü. Ancak bu sadece işverenleri değil, çalışanları da ilgilendiriyor. Çünkü kazançta yüzde 20 azalma görüldüğünde SGK, çalışana otomatik olarak bilgi aktarıyor. Bu nedenle e-Devlet'ten detaylı hizmet dökümünüze bakmanız önemli.

AZALMA OLDUĞU AN BİLDİRİLİYOR

İşveren tarafından yapılan bildirimde bir önceki aya göre %20 azalma olursa, bu durumda işçiye mesaj gider. Bir işçinin ay içinde çalıştığı gün sayısı ve ücretinin her ay SGK'ya işveren tarafından bildirilmesi gerekmektedir.

İşverenin bu bilgileri eksik veya hatalı bildirmesi, işçinin emekli aylığına hak kazanamamasına veya düşük hesaplanmasına neden olabilir. Bu nedenle işverenler, bildirimlerini düzenli ve doğru bir şekilde yapmalıdır.

E-DEVLET'TEN HEMEN KONTROL EDİN

Örneğin; eylül ayının bildirimi işveren tarafından 26 Ekim'e kadar SGK'ya yapılır. İşçi, eylülde hiç rapor almamış veya devamsızlık yapmamışsa prim gününün 30 olarak gözükmesi gerekir.

Aynı şekilde asgari ücretli ise ve fazla mesai yapmamışsa, prime esas kazancı yatırılmış olmalıdır. İşçi, bu bildirimleri düzenli olarak e-Devlet üzerinden takip edebilir. SGK, kontrollerinde işçinin prime esas kazancında bir önceki aya göre yüzde 20 azalma görürse, işçiye mesaj gönderir.

DÜZELTME İŞLEMİ

Bu mesaj sayesinde işçi, SGK'ya bildirilen ücretinde azalma olduğunu öğrenir. Bu SMS'i alan işçinin, işvereniyle görüşerek bildirimin gerekçesini öğrenmesi gerekir. SGK ayrıca işverene de bildirimde bulunur. Hata varsa düzeltilmesi istenir.

TAZMİNAT HAKKI GETİRİR

Ücretin eksik ödenmesiyle birlikte SGK'ya eksik bildirim yapılmasının da cezası vardır. İşçi, ücretinin eksik bildirilmesi nedeniyle önce işverene uyarı çekme, sonrasında düzeltme yapılmazsa iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Bu nedenle iş sözleşmesini fesheden işçiye işverenin kıdem tazminatı ödemesi de şarttır.


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Eşi benzeri görülmemiş soykırım! Gazze’ye her saniye bomba yağıyor: Katliamcı İsrail ordusu ’rehine’ bahanesiyle karadan girdi
Türkiye’nin Filistin - İsrail için sunduğu garantörlük teklifine Rusya’dan tam destek! Moskova duyurdu: Ankara ile temas halindeyiz
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan paralel ittifak girişimi! 6’lının ilçe yöneticileriyle gizli görüşme...
SON DAKİKA