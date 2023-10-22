Asgari ücrette refah payı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: 2024 yılında yeni ücrete yeşil ışık yakıldı!

ÇALIŞAN KORUNACAK Öncelikle asgari ücreti, hem çalışanı, hem işvereni koruyacak tedbirler alarak artırdıklarını belirten Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonu da kontrol altına alarak Türkiye'yi yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi.





KOMİSYONDA OY BİRLİĞİ

Asgari ücretin, oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını anımsatan Işıkhan, "Büyük bir özveriyle, sağduyuyla, ülkemizin bulunduğu koşulları da göz önüne aldığımızda asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdik ve karara bağladık. İşsizlik sigortası fonundan ödediğimiz asgari ücret desteği ile geçen dönem 500 lira destek verdik. 2 milyon işverenimizden 1,7 milyonu bu destekten yararlandı.



Hedefimiz Aralık ayında 2024 yılına ilişkin Asgari ücret tutarlarını da Temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacak" dedi.