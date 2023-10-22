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Asgari ücrette refah payı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: 2024 yılında yeni ücrete yeşil ışık yakıldı!

5 yıl aradan sonra Üçlü Danışma Kurulu’nu yeniden toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin uzlaşmayla bitmesini arzuladıklarını söyledi.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ekim 2023 Güncelleme 22 Ekim 2023, 07:00
Asgari ücrette refah payı! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı: 2024 yılında yeni ücrete yeşil ışık yakıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanı ilgilendiren 2024 yılına ilişkin asgari ücret tutarlarını Temmuz ayında olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Ekonomik göstergeler yakın zamanda iyiye gidecek, refahı çalışanlarımızla paylaşacağız" dedi.

TOPLANTI YAPILDI
Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplandı.

Toplantıya gündem konularına göre Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumlar, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri ile bir araya gelindi.

ÇALIŞAN KORUNACAK
Öncelikle asgari ücreti, hem çalışanı, hem işvereni koruyacak tedbirler alarak artırdıklarını belirten Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonu da kontrol altına alarak Türkiye'yi yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Işıkhan, "İnanıyoruz ki ülkemiz; ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarının desteklenmesiyle, en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri olacak " dedi.



KOMİSYONDA OY BİRLİĞİ
Asgari ücretin, oybirliği ile hem işçi hem işveren temsilcilerinin desteğinin alınarak açıklandığını anımsatan Işıkhan, "Büyük bir özveriyle, sağduyuyla, ülkemizin bulunduğu koşulları da göz önüne aldığımızda asgari ücret düzeyini arzu edilen noktaya getirdik ve karara bağladık. İşsizlik sigortası fonundan ödediğimiz asgari ücret desteği ile geçen dönem 500 lira destek verdik. 2 milyon işverenimizden 1,7 milyonu bu destekten yararlandı.

Hedefimiz Aralık ayında 2024 yılına ilişkin Asgari ücret tutarlarını da Temmuz ayı asgari ücretinin belirlenmesi sürecinde olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemek olacaktır. İşverenler ve işçi temsilcileri inşallah bir araya geldiğimizde yine hedefimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı gibi; çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek olacak" dedi.

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