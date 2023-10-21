SGK’dan son dakika müjdesi: 1800-3600 prim 10-15 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! 48,49,50 yaşında erken emeklilik olabilecekler

Yaş şartı: Kısmi emeklilikte yaş şartı da önemli bir faktördür. Bazı sigortalılar için prim süresini tamamladıklarında direkt olarak emekli olabilirken, bazıları için yaş da dikkate alınır. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş bu şartlardan biridir.

Emekli aylığı: Kısmi emeklilik aylığı, bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine bağlı olarak hesaplanır. Yani emekli aylığı yaşı, prim süresi ve yaş şartı dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle emekli aylığı yaşı kadınlar için 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilir.