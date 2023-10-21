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SGK'dan son dakika müjdesi: 1800-3600 prim 10-15 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! 48,49,50 yaşında erken emeklilik olabilecekler

Çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için kısmi emeklilik, önemli bir destek sağlıyor. Günümüzde, insanlar çalışma hayatı ile kişisel yaşam dengesini kurma ihtiyacı hissediyor. Bu sistem, kişilerin daha erken yaşlarda emekli olmalarına ve emeklilik dönemlerini rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı oluyor. Kısmi emeklilikte temel prensipler, sigorta başlangıcı, bağlı olunan kurum, prim süreleri ve emeklilik hakkı üzerinde yoğunlaşıyor. Genellikle 10, 12.5 veya 15 yıl gibi sürelerle belirli bir miktar prim ödenmesi sonucunda kısmi emeklilik hakkı elde ediliyor.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 11:41 Güncelleme 21 Ekim 2023, 11:41
SGK’dan son dakika müjdesi: 1800-3600 prim 10-15 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! 48,49,50 yaşında erken emeklilik olabilecekler

Her çalışanın hayali bir gün emekli olabilmek. Daha erken bir tarihte maaş bağlanması bazı duyurulmuş şartları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek gerekiyor. Çeşitli nedenlerden ötürü fazla çalışma imkanı olmayanlar için bu noktada kısmi emeklilik devreye giriyor ve önemli bir destek sağlıyor. Bu bağlamda sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle az primle emeklilik imkanı sunulan imkanlar merak konusu oluyor.

DAHA AZ PRİMLE EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireylere sunulan bir seçenektir. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen prim süreleriyle, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

Kimler Kısmi Emeklilikten Yararlanabilir?

Kısmi emekliliğin şartları sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişkenlik gösterir. 10, 12.5 veya 15 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanabilirsiniz.

Yaş şartı: Kısmi emeklilikte yaş şartı da önemli bir faktördür. Bazı sigortalılar için prim süresini tamamladıklarında direkt olarak emekli olabilirken, bazıları için yaş da dikkate alınır. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş bu şartlardan biridir.

Emekli aylığı: Kısmi emeklilik aylığı, bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine bağlı olarak hesaplanır. Yani emekli aylığı yaşı, prim süresi ve yaş şartı dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle emekli aylığı yaşı kadınlar için 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilir.

4500 GÜNDE EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik, çalışan bireylere iş hayatıyla emeklilik arasında denge sağlama fırsatı sunuyor. 12.5 yıl prim ödeyerek emeklilik hedefine ulaşmak mümkün. Ancak bu fırsatı yakalamak için bazı önemli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008: İşte 12.5 Yıl Primi İçin Geçerli Tarih Aralığı

12.5 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için belirli bir tarih aralığı söz konusu. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar, bu fırsattan yararlanabilirler. Ancak bu tarih aralığındaki sigortalılık şartıyla yetinmek yetmiyor. 12.5 yıl prim ödemek isteyenler için temel şart, 4500 prim gününü tamamlamaktır.

Diğer Şartlar

Kısmi emeklilik için sadece prim günü yeterli değildir. Aynı zamanda kişinin 25 yıldan fazla sigortalı olması ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurması da gereklidir. Bu şartlar, kısmi emekliliğin ana taşlarıdır.

Müjdeli Haber: Bağ-Kur Reformu

Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren önemli bir gelişme var. Bağ-Kur reformu hazırlıkları sırasında 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir müjde bekleniyor.

Reformle küçük esnaf ve çiftçilerin de aralarında bulunduğu bu kişilerin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Bu da kısmi emekliliğe giden yolu daha erişilebilir hale getirecek.


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