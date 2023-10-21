SGK’dan son dakika müjdesi: 1800-3600 prim 10-15 yıl sigortalı olanlar listeye girdi! 48,49,50 yaşında erken emeklilik olabilecekler

Yaş şartı: Kısmi emeklilikte yaş şartı da önemli bir faktördür. Bazı sigortalılar için prim süresini tamamladıklarında direkt olarak emekli olabilirken, bazıları için yaş da dikkate alınır. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaş bu şartlardan biridir.
Emekli aylığı: Kısmi emeklilik aylığı, bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine bağlı olarak hesaplanır. Yani emekli aylığı yaşı, prim süresi ve yaş şartı dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle emekli aylığı yaşı kadınlar için 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabilir.
4500 GÜNDE EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik, çalışan bireylere iş hayatıyla emeklilik arasında denge sağlama fırsatı sunuyor. 12.5 yıl prim ödeyerek emeklilik hedefine ulaşmak mümkün. Ancak bu fırsatı yakalamak için bazı önemli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.
8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008: İşte 12.5 Yıl Primi İçin Geçerli Tarih Aralığı
12.5 yıl prim ödeyerek kısmi emeklilik hakkı kazanmak isteyenler için belirli bir tarih aralığı söz konusu. 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan SSK'lılar, bu fırsattan yararlanabilirler. Ancak bu tarih aralığındaki sigortalılık şartıyla yetinmek yetmiyor. 12.5 yıl prim ödemek isteyenler için temel şart, 4500 prim gününü tamamlamaktır.
Diğer Şartlar
Kısmi emeklilik için sadece prim günü yeterli değildir. Aynı zamanda kişinin 25 yıldan fazla sigortalı olması ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurması da gereklidir. Bu şartlar, kısmi emekliliğin ana taşlarıdır.
Müjdeli Haber: Bağ-Kur Reformu
Bağ-Kur sigortalılarını ilgilendiren önemli bir gelişme var. Bağ-Kur reformu hazırlıkları sırasında 1 milyon kişiyi ilgilendiren bir müjde bekleniyor.
Reformle küçük esnaf ve çiftçilerin de aralarında bulunduğu bu kişilerin prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Bu da kısmi emekliliğe giden yolu daha erişilebilir hale getirecek.