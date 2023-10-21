Karar çıktı marketler için resmi duyuru yapıldı: BİM-A101-ŞOK’ta o ürünler artık...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesi, A101, BİM, ŞOK, MİGROS gibi zincir marketlerde ve diğer marketlerde önemli değişikliklere neden olacak. Nar ekşisi içeren veya nar aromalı olarak etiketlenen ürünler artık yeni düzenlemelere uygun şekilde üretilmelidir. Ürünlerde nar suyu veya nar suyu konsantresi dışında herhangi bir madde ilave edilmemesi gerekiyor.