Karar çıktı marketler için resmi duyuru yapıldı: BİM-A101-ŞOK’ta o ürünler artık...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesi, A101, BİM, ŞOK, MİGROS gibi zincir marketlerde ve diğer marketlerde önemli değişikliklere neden olacak. Nar ekşisi içeren veya nar aromalı olarak etiketlenen ürünler artık yeni düzenlemelere uygun şekilde üretilmelidir. Ürünlerde nar suyu veya nar suyu konsantresi dışında herhangi bir madde ilave edilmemesi gerekiyor.
TARİH BELLİ OLDU
Artık nar ekşisi ürünlerinin üretiminde, nar suyu dışında herhangi bir gıda maddesi ilave edilmemesi gerekiyor. Bu düzenleme, tüketicilere daha saf ve sağlıklı ürünler sunma amacını taşıyor.
Nar ekşisi veya nar aromalı ürünler artık sadece nar suyu veya nar suyu konsantresi kullanılarak üretilebilecek. Bu yeni düzenleme tüm marketlerde önemli değişikliklere neden olacak.