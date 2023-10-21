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Karar çıktı marketler için resmi duyuru yapıldı: BİM-A101-ŞOK'ta o ürünler artık...

Tarım ve Orman Bakanlığı "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapan Yönetmelik" adlı yeni düzenlemeyi duyurarak, nar ekşisi ürünlerine yönelik önemli değişiklikler getiriyor. Bu düzenlemelerin amacı tüketicilerin sağlığını ve ürün kalitesini korumak, aynı zamanda bazı ürünlerinin üretim ve satış süreçlerini düzenlemek. Yeni düzenlemelere uymayan ve izinsiz olarak üretilen ürünler için 30 Haziran 2024 tarihi kritik bir tarih olacak.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 10:33 Güncelleme 21 Ekim 2023, 10:33
Karar çıktı marketler için resmi duyuru yapıldı: BİM-A101-ŞOK’ta o ürünler artık...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yeni düzenlemesi, A101, BİM, ŞOK, MİGROS gibi zincir marketlerde ve diğer marketlerde önemli değişikliklere neden olacak. Nar ekşisi içeren veya nar aromalı olarak etiketlenen ürünler artık yeni düzenlemelere uygun şekilde üretilmelidir. Ürünlerde nar suyu veya nar suyu konsantresi dışında herhangi bir madde ilave edilmemesi gerekiyor.

TARİH BELLİ OLDU

Artık nar ekşisi ürünlerinin üretiminde, nar suyu dışında herhangi bir gıda maddesi ilave edilmemesi gerekiyor. Bu düzenleme, tüketicilere daha saf ve sağlıklı ürünler sunma amacını taşıyor.

Nar ekşisi veya nar aromalı ürünler artık sadece nar suyu veya nar suyu konsantresi kullanılarak üretilebilecek. Bu yeni düzenleme tüm marketlerde önemli değişikliklere neden olacak.

Nar ekşisi içeren veya nar aromalı olarak etiketlenen ürünler artık yeni düzenlemelere uygun şekilde üretilmelidir. Ürünlerde nar suyu veya nar suyu konsantresi dışında herhangi bir madde ilave edilmemesi gerekiyor.

Yeni düzenlemelere uymayan ve izinsiz olarak üretilen ürünler için 30 Haziran 2024 tarihi kritik bir öneme sahip. Bu tarihten sonra, izinsiz ürünler piyasada bulunamayacak.

Bu düzenleme çerçevesinde zincir marketlerin faaliyet gösterdikleri alana göre hangi ürünleri satabileceği veya satamayacağı belirlenecek. Bu konuda ayrıntılı bir inceleme yapılacak.


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