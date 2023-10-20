A101 aktüel ürünler kataloğu pazarı bile kıskandırdı! 20 Ekim 2023 Bu hafta A101’de arıtma cihazı 1.999 TL, tencere 379 TL, palmiye 26,90 TL indirimde

20 Ekim 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste paylaşıldı. Bu hafta yüzlerce üründe dev kampanya yapıldı. Ekim sonuna kadar geçerli inidirimler arasında TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL, SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL, Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL, Taç Ultra Granit Tava 249 TL, Taç Ultra Granit Derin Tencere 379 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 779 TL, Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL, Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL, Silikon Yastık 64,90 TL, Büyük Boy Hurç 39,90 TL, Eşya Kutusu 49,90 TL, Organizer Sepet 19,90 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL, Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL, Volta VS2 Elektrikli Moped 24.990 TL'ye düştü. İşte A101 19 Ekim 2023 indirimli ürünleri tamamı...