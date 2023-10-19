Tarım, savunma ulaşımda teknolojik hamle! Türk savunma, havacılık sektörü cirosu 26 milyar dolara ulaşacak

Türkiye, 2053 vizyonuyla hazırlanan 5 yıllık kalkınma döneminde tarım, savunma, ulaşım ve teknolojide dev adımlara sahne olacak.
Türkiye, 2053 vizyonuyla hazırlanan 5 yıllık kalkınma döneminde tarım, savunma, ulaşım ve teknolojide dev adımlara sahne olacak.
Elektronik haberleşmede yeni nesil mobil teknolojileri üretmeye yönelik yol haritası ortaya konulurken; 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak, 6G'ye yönelik uluslararası çalışmalar takip edilecek.
Türk savunma, havacılık sektörü cirosu 26 milyar dolara ulaşacak. Kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik araştırma, üretim faaliyetleri desteklenecek. Yapay zeka ve robot teknolojisi güvenlik hizmetlerinde kullanılacak, akıllı tarımda 'yapay zeka' yaygınlaşacak, tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacak.
Akıllı tarım uygulamalarına yönelik yazılım ve ekipmanın yerli üretimi desteklenecek. Siber güvenlik stratejisi 'yeni nesil tehditler' ışığında güncellenecek.
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Yüksek hızlı, güvenli, uygun maliyetli erişim imkanı sunan sabit, mobil geniş bant altyapıları yaygınlaşacak. Elektronik haberleşmede altyapı kurulumuna ilişkin izin, geçiş hakkı, altyapının ortak kullanımı, tesis paylaşımı süreçleri iyileştirilecek. Elektronik haberleşme işletmecileri üzerindeki kamusal yükler hafifletilecek. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yerli katma değerin artırılması, orta vadede Türkiye'nin teknolojide dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.