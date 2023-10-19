Tarım, savunma ulaşımda teknolojik hamle! Türk savunma, havacılık sektörü cirosu 26 milyar dolara ulaşacak

Elektronik haberleşmede yeni nesil mobil teknolojileri üretmeye yönelik yol haritası ortaya konulurken; 5G'ye yönelik yetkilendirme çalışmaları tamamlanacak, 6G'ye yönelik uluslararası çalışmalar takip edilecek.

Türk savunma, havacılık sektörü cirosu 26 milyar dolara ulaşacak. Kuantum teknolojileri, yapay zeka, otonom sistemler, hipersonik teknolojiler gibi derin ve çığır açan teknolojilerde askeri ve sivil kullanıma yönelik araştırma, üretim faaliyetleri desteklenecek. Yapay zeka ve robot teknolojisi güvenlik hizmetlerinde kullanılacak, akıllı tarımda 'yapay zeka' yaygınlaşacak, tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacak.