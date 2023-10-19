İsrail’in Gazze’ye saldırısı piyasaların tansiyonu yükseltti! Altın zirve yaparken petrol 92 doları aştı...

İsrail'in Gazze 'de hastaneye gerçekleştirdiği saldırı, piyasalarda da tansiyonu yükseltti. Bölgede çatışmaların yayılacağı endişelerinin güçlenmesi altın ve petrol fiyatlarını yukarı çekerken, borsalarda satışlar hızlandı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 1.5'e yakın yükselerek bin 950 dolar sınırına dayandı.

Gram altın bin 755 liraya kadar yükselerek rekor kırarken; çeyrek altın 2 bin 985 lirayı gördü. Borsalarda da satış baskısı gözlendi. Borsa İstanbul'da endeks gün içinde yüzde 3'ten fazla düşerek 7.900 puanın altına geriledi.