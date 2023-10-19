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İsrail'in Gazze'ye saldırısı piyasaların tansiyonu yükseltti! Altın zirve yaparken petrol 92 doları aştı...

Hastane saldırısıyla tansiyonu yükselen piyasalarda petrol 92 doları aştı. Altın zirve yaparken, borsalarda satış dalgası yaşandı. Gram altın bin 755 liraya kadar yükselerek rekor kırarken; çeyrek altın 2 bin 985 lirayı gördü. Borsalarda da satış baskısı gözlendi. Borsa İstanbul'da endeks gün içinde yüzde 3'ten fazla düşerek 7.900 puanın altına geriledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Ekim 2023 Güncelleme 19 Ekim 2023, 07:01
İsrail’in Gazze’ye saldırısı piyasaların tansiyonu yükseltti! Altın zirve yaparken petrol 92 doları aştı...

İsrail'in Gazze'de hastaneye gerçekleştirdiği saldırı, piyasalarda da tansiyonu yükseltti. Bölgede çatışmaların yayılacağı endişelerinin güçlenmesi altın ve petrol fiyatlarını yukarı çekerken, borsalarda satışlar hızlandı.

ALTIN 1 AYIN ZİRVESİNDE
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.5'ten fazla artarak 92.5 doların üzerine çıktı. Güvenilir liman arayışlarının hızlanmasıyla birlikte altın fiyatları da 1 ayın zirvesine ulaştı.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 1.5'e yakın yükselerek bin 950 dolar sınırına dayandı.

Gram altın bin 755 liraya kadar yükselerek rekor kırarken; çeyrek altın 2 bin 985 lirayı gördü. Borsalarda da satış baskısı gözlendi. Borsa İstanbul'da endeks gün içinde yüzde 3'ten fazla düşerek 7.900 puanın altına geriledi.

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