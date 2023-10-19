Gramaj hilesi ile gizli zamma 11 milyonu aşkın ceza! Ticaret Bakanlığı duyurdu

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"10 Ekim 2023 tarihinde yapılan 338 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalara erişim engeli de dahil pek çok idari yaptırım uygulanmıştır. Kurul 338 sayılı toplantısının gündemine; medyum, bebek suyu tanıtımları ve gramaj değişimi ile yapılan gizli zamlara ilişkin incelemeleri almıştır.
Reklam Kurulunun Ekim ayı toplantısında görüşülen 139 adet dosyadan 125'i mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 11.693.933-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 40 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.
Kurul tarafından yılın ilk 10 ayında toplam 1.662 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.470 adet dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 75.835.314-TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca 78 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir.