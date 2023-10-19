Gramaj hilesi ile gizli zamma 11 milyonu aşkın ceza! Ticaret Bakanlığı duyurdu

TÜKETİCİLERİN İNANÇ VE DUYGULARINI İSTİSMAR EDİCİ MEDYUM/BÜYÜ/FAL İÇERİKLERİNE ERİŞİM ENGELİ

Youtube ve Instagram gibi sosyal medya platformları ile çeşitli internet siteleri üzerinden erişim sağlayarak, tüketicilerin inanç ve duygularını korku, baskı ve hurafeler ile istismar edecek şekilde gerçekleştirilen medyum/büyü/fal tanıtımlarının Reklam Mevzuatında yer verilen "Falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları … hiçbir şekilde yapılamaz." hükmüne aykırı olduğu tespit edilmiş olup, 39 internet sitesi hakkında anılan reklamları durdurma cezası ile bu sitelere erişimin engellenmesi tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.

-BEBEK SUYU ADI ALTINDA YAPILAN TANITIMLARIN MEVZUATA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ

Bebek ürünlerine yönelik ürünlerin satışının yapıldığı mağazalar ile internet ortamında yapılan satışlarda, ebeveynlerin bebek ürünlerine ilişkin hassasiyetlerini istismar edecek şekilde çeşitli markalara ait kaynak sularının veya mineralli suların 'Bebek Suyu' adı altında 'bebeklerin kemik gelişimine destek olacağı', 'böbrek sağlıklarını olumlu etkileyeceği', 'sağlıklı beslenmelerine katkı sağlayacağı' gibi ifadelerle tanıtımının yapıldığı tespit edilmiştir. 'Bebek Suyu' ismi ile satış için zorunlu olan yasal iznin alınmadığı, anılan ürünün bebeklere özel bir içerik ile denetimden geçmeden satışa arz edildiği ve dolayısıyla söz konusu ürünün bebek sağlığını olumlu etkileyeceğine yönelik ifadelerin mevzuata aykırı olup, bu şekilde yapılan tanıtımın tüketicileri yanıltıcı olduğuna karar verilmiştir.

GRAMAJ HİLESİ İLE YAPILAN GİZLİ ZAMLARA İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

Tüketicilere satışa sunulan ürünlerin gramaj, adet ve ağırlık gibi ölçü birimlerinin azaltılmasına rağmen, ambalaj ve satış fiyatlarının değiştirilmemesi nedeniyle birim fiyatlarında gizli olarak yapılan artışın, tüketiciler tarafından fark edilemediği ve bu suretle tüketicilerin satın alma kararlarının manipüle edildiğinin tespit edildiği 2 adet dosya hakkında idari para ve durdurma cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin tercih ve davranışlarına etki ederek nihai olarak gerçekleştirecekleri alışverişlerde ticari etiğe uygun olmayan içerik üretimleri, mevzuata aykırı hareketler, yanıltıcı ve yanlış bilgilendirme sebebiyle uğrayabilecekleri mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN