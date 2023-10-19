Emekliye ve memura Ocak’ta yüzde 50’lik zam bekleniyor! Hangi gelirler artacak? Fazla mesai ücreti nasıl değişecek?

■ Yeni aylıklar ne kadar olacak?

OVP tahminine göre Ocak artışı yüzde 49.46 olarak gerçekleşirse en düşük memur maaşı 32 bin 906 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 14 bin 762 liraya ulaşacak.





Öğretmen maaşı 26 bin 654 liradan 39 bin 837 liraya, polis maaşı 29 bin 525 liradan 44 bin 128 liraya, hemşire maaşı 26 bin 440 liradan 39 bin 517 liraya yükselecek.





■ Ocak artışı memurların ek ödemelerine nasıl yansıyacak?

Memurların maaşlarının yanı sıra aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, öğretim yılına hazırlık ödeneği gibi pek çok ek ödemesine de katsayı artışı yansıyacak.



Katsayıdaki artış yüzde 49.46 olursa; bin 158 lira olan eş yardımı bin 731 liraya, 254,90 lira olan 0-6 yaş çocuk yardımı 380,97 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 127,45 liradan 190,49 liraya çıkacak.





EN AZ 400 TL GÜNDELİK

■ Fazla mesai ücretleri, gündelikler ne kadar artacak?

2024 yılı bütçe kanunu teklifine göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 87 artacak. Bu yıl 5 lira 40 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti 1 Ocak 2024'ten itibaren 10 lira 10 kuruşa çıkacak.