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19 Ekim 2023 geldi A101 aktüel ürünler kataloğu pazarı bile kıskandırdı! Bu hafta A101'de arıtma cihazı 1.999 TL, tencere 379 TL, palmiye 26,90 TL indirimde

A101 19 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren A101 mağazalarında telefondan plazmaya, beyaz eşyadan çeyizlik ev aletlerine kadar bir çok üründe indirim uygulandı. Ayrıca tereyağı, yoğurt, peynir, tost ekmeği, un, pirinç, makarna, ayçiçek yağı gini gıda ürünleri de indirimden satılmaya başlandı. İşte A10119 Ekim 2023 haftanın indirimli ürünleri tam liste.

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Giriş Tarihi 19 Ekim 2023, 09:55 Güncelleme 19 Ekim 2023, 09:55
19 Ekim 2023 geldi A101 aktüel ürünler kataloğu pazarı bile kıskandırdı! Bu hafta A101’de arıtma cihazı 1.999 TL, tencere 379 TL, palmiye 26,90 TL indirimde

19 Ekim 2023 A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste paylaşıldı. Bu hafta yüzlerce üründe dev kampanya yapıldı. Ekim sonuna kadar geçerli inidirimler arasında TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL, SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL, SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL, Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL, Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL, Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL, Taç Ultra Granit Tava 249 TL, Taç Ultra Granit Derin Tencere 379 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 779 TL, Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL, Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL, Silikon Yastık 64,90 TL, Büyük Boy Hurç 39,90 TL, Eşya Kutusu 49,90 TL, Organizer Sepet 19,90 TL, Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL, Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL, Volta VS2 Elektrikli Moped 24.990 TL'ye düştü. İşte A101 19 Ekim 2023 indirimli ürünleri tamamı...

A101 19 EKİM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE

ONVO 50' Ultra HD WebOS 2.0 Smart Led Tv 9.199 TL

Toshiba 32' Uydu Alıcılı Smart Led Tv 5.299 TL

Canon E 414 3'lü 1 Arada Yazıcı 1.049 TL

TECNO Spark Go 2023 Cep Telefonu 3.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

SEG 12 Kg Çamaşır Makinesi 11.999 TL

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 3.999 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detox 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Kiwi Standlı Şarjlı Su Pampası 159 TL

Arzum AR1111 Starry El Belnder Seti 699 TL

Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 349 TL

Sunny Morning Filtre Kahve Makinesi 399 TL

Aprilla Saç Kesme Makinesi 189 TL

Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 199 TL

Aprilla Su Dalgası Maşası 349 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 179 TL

Goldmaster Venge GM-8110 Erkek Bakım Seti 459 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 159 TL

Piranha Çantalı Retro Pikap 1.299 TL

Volta VS2 Elektrikli Moped 24.990 TL

Metal Ayaklı Katlanır Masa 529 TL

Kitaplıklı Çalışma Masası 890 TL

Buya Fileli Çalışma Koltuğu 1.490 TL

5 Bölmeli Kitaplık 649 TL

Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.490 TL

Raflı Konsol 1.090 TL

3 Kapaklı 3 Çekmeceli Gardırop 2.990 TL

Taç Ultra Granit Basık Tencere 379 TL

Taç Ultra Granit Tava 249 TL

Taç Ultra Granit Derin Tencere 379 TL

Hascevher Düdüklü Tencere 779 TL

Matara 750 ml 32,50 TL

Cam Motivasyon Matarası 500 ml 34,90 TL

Sürahi 2 Litre 34,90 TL

Silikon Servis Gereçleri 49,90 TL

Manuel Multi Doğrayıcı ve Karıştırıcı 89,90 TL

Manuel Doğrayıcı 89,90 TL

Orta Boy PP Valiz 449 TL

Büyük Boy PP Valiz 549 TL

Mega Boy Hurç 49,90 TL

Küçük Boy Hurç 29,90 TL

Büyük Boy Hurç 39,90 TL

Eşya Kutusu 49,90 TL

Organizer Sepet 19,90 TL

Canlı Çiçek Dağ Palmiyesi 26,90 TL

Canlı Çiçek Seramik Saksı Kaktüs 16,90 TL

Silikon Yastık 64,90 TL


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