Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüm ülkeye dalga dalga yayılan indirim çağrısının bir dalgakırana dönüştüğünü belirterek, "İndirim çağrımıza mobilyacılar, yerel ve zincir marketler katılım gösterdiler. Konfeksiyon, beyaz eşya ve hizmetler sektörünün de bu halkaya katılması lazım. Bu, bir dalgakıran. Bu dalgakıran ile yukarı yönlü enflasyonist beklentiyi kırmış oluyoruz" dedi. Sabah'ta yer alan habere göre, Bakan Bolat, otomotiv ve emlak sektörü başta olmak üzere fahiş fiyatlarla mücadeleden iş dünyasına yapılan indirim çağrısına, Avrupa Birliği ile yaşanan vize sorunundan tüketicilerin sorunlarının giderilmesine yönelik yapılan çalışmalara kadar birçok alanda merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Bolat, şunları söyledi:

OTODA FİYAT DÜŞÜŞÜ DEVAM EDER

Toplumun ve ülkemizin faydasına işler yaparak ayağına bastıklarımız oluyor. Öyle olunca kötü adam oluyoruz ama halk için memleket için iyi adam olalım, bir 'Allah razı olsun' denilsin tek dileğimiz o. Otomotiv piyasasındaki düşüş temposu Kasımda da devam eder. Ancak bazı otomotiv firmaları 'daha sonra artar, şimdiden almanızı tavsiye ederiz' diye müşterileri enflasyonla korkutmaya çalışıyor. Ama gelinen sonuç işin normalleşmeye başladığını gösteriyor. Fiyatlarda köpüğün ortadan kalktığını görüyoruz. Eylülde 96 bin araç satıldı. Satışlarda azalma yok, niye fiyat düşünce alma iştahı da arttı. İlk anda belki bazılarının canı acıyabilir, yani şöyle düşünüyor, 'bizim ekmeğimizi elimizden aldı' alakası yok. Sen yüksek kâr hırsı ile bugün 1'e alıp yarın 1.5-2'ye satmaya çalışırken, şimdi 1.2'ye satıyorsun. Marketlerde de durum aynı. Yani bugün gördüm dana kıyma 350'den 300'e düştü.