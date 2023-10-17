49-49-50 yaş altı 3600 prim ve 15 yıl ile emekliliği 12’den vuracak! Erken emeklilik için şartlar yenilendi!

Kısmi Emeklilik Koşulları Kısmi emeklilik için koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte kısmi emeklilik koşullarının genel bir özeti: Sigorta Başlangıç Tarihi: Sigortalı olanlar için sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı koşullar uygulanır. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik hakkı kazanabilirler. Prim Gün Sayısı: Prim gün sayısı da kısmi emeklilik için önemlidir. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı sayılarda prim günü gerekebilir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksektir. İşe Başlama Tarihi ve Statü: İşe başlama tarihi ve çalışılan statüye göre değişen yaş sınırları ve prim günü sayıları bulunur.Maluliyet ve Engellilik Durumu: Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkânı tanınabilir.

Kısmi Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır? Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalıdır. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte yapılmalıdır. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya başlayabilir. Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar ve emeklilik öncesi dönemi daha rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir. Ancak başvuru yapmadan önce, kişinin sahip olduğu prim günü sayısı ve diğer koşulları dikkatlice incelemesi önemlidir.