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49-49-50 yaş altı 3600 prim ve 15 yıl ile emekliliği 12'den vuracak! Erken emeklilik için şartlar yenilendi!

Emeklilik, çalışan bireylerin hayatlarının bir dönemine ulaştıklarında bekledikleri bir mola noktasıdır. Ancak bazen, emeklilik için gereken prim günlerini tamamlamak için yeterince zamanları olmayabilir veya çalışmaya devam etmek isteyebilirler. İşte tam da bu noktada kısmi emeklilik devreye girer. Kısmi emeklilik, belirli bir yaşa gelinmiş olmasına rağmen emeklilik için gerekli prim günlerinin tamamlanamadığı durumlarda kullanılan bir emeklilik seçeneğidir.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 13:15 Güncelleme 17 Ekim 2023, 13:15
49-49-50 yaş altı 3600 prim ve 15 yıl ile emekliliği 12’den vuracak! Erken emeklilik için şartlar yenilendi!

Emeklilik, birçok çalışanın hayatının belirli bir döneminde hedeflediği ve çalışmaya devam etmek için güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Ancak bazı nedenlerle tam emeklilik hakkını kazanamayan veya yeterli prim ödemesi yapamayan çalışanlar için bu hedef ulaşılamaz hale gelebilir. Neyse ki, Türkiye'de kısmi emeklilik sistemi, bu çalışanlar için önemli bir finansal destek sağlıyor. İşte detaylar...

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Kısmi Emeklilik Koşulları

Kısmi emeklilik için koşullar, kişinin sigorta başlangıç tarihine ve çalışma durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. İşte kısmi emeklilik koşullarının genel bir özeti:

Sigorta Başlangıç Tarihi: Sigortalı olanlar için sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı koşullar uygulanır. Örneğin, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl sigorta süresi ve 3600 prim günü ile 50-60 yaşları arasında kısmi emeklilik hakkı kazanabilirler.

Prim Gün Sayısı: Prim gün sayısı da kısmi emeklilik için önemlidir. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklı sayılarda prim günü gerekebilir. Özellikle 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için prim gün sayısı daha yüksektir.

İşe Başlama Tarihi ve Statü: İşe başlama tarihi ve çalışılan statüye göre değişen yaş sınırları ve prim günü sayıları bulunur.Maluliyet ve Engellilik Durumu: Maluliyeti veya engelliliği nedeniyle çalışma gücünü kaybedenler için daha kolay şartlarda kısmi emeklilik imkânı tanınabilir.

Kısmi Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kısmi emeklilik başvurusu yapmak isteyen kişiler, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmalıdır. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte yapılmalıdır. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, kişi kısmi emekli olarak aylık almaya başlayabilir.

Kısmi emeklilik, çalışanlara emeklilik planlarını esnek bir şekilde yönetme fırsatı sunar ve emeklilik öncesi dönemi daha rahat bir şekilde geçirmelerine yardımcı olabilir.

Ancak başvuru yapmadan önce, kişinin sahip olduğu prim günü sayısı ve diğer koşulları dikkatlice incelemesi önemlidir.

TARIM İŞÇİLERİ EYT'DEN YARARLANACAK

Bunların dışında EYT'den yararlanacak bir kesim daha var.

Onlar da, tarım işçileri. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan tarım işçileri (2925 sayılı kanuna tabi), 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün koşulunu yerine getirmeleri şartıyla EYT'den emekli olabilecekler.

1984 tarihinde yapılan bir düzenlemeyle tarım işinde çalışanlara kendi istekleriyle sosyal sigorta kapsamına girme imkânı verilmişti.

Tarım işinde çalışanlara, 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 prim gün sayısını doldurduklarında; kademeli yaşa göre emekli olma hakkı tanındı. Yaş şartı da kadınlarda 40 ila 54, erkeklerde 44 ila 58 olarak belirlendi.

Sosyal güvenlik reformu ile 2008 yılında tarım SSK uygulaması son buldu. Ancak 2008 tarihinden önce tarım sigortası olanların geçen süre içinde herhangi bir çıkış yapmamaları halinde 3600 prim gün, 15 yıllık sigorta süresi ve kademeli yaş şartıyla emeklilik hakları devam etti.


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