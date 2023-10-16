Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı gibi bir üsse sahip olmak, önemli bir avantajdır"

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İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte, 28. Routes World'de, dünyanın önde gelen havayollarının başkanları dahil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini ağırlıyor. 3 binden fazla üst düzey yöneticinin katıldığı etkinlikte havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışılıyor.



KONUMUN AVANTAJLARI

Türkiye'nin konumunun getirdiği avantajlara dikkat çeken Uraloğlu, gündemdeki projelere ilişkin şunları söyledi: "Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu bağlantının hayata geçmesinin Orta Koridor ülkeleri açısından önemli adım olacağına inanıyorum. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak. Önemli bir projemiz de Kalkınma Yolu."



'DÜNYA İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK'

İGA İstanbul Havalimanı'nın, sivil havacılığın geleceğini şekillendiren Routes World'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: "İGA İstanbul Havalimanı, hem dünya hem İstanbul için büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en stratejik konuma sahip havalimanlarından biri olarak, kıtaları birbirine bağlayan ve uluslararası seyahati kolaylaştıran hayati bir küresel ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Havalimanı faaliyete geçtikten sonra hava kalitesi arttı; gürültü kirliliği ve karbon emisyonu azaldı."

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