Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "İstanbul Havalimanı gibi bir üsse sahip olmak, önemli bir avantajdır"

İGA İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte ev sahipliğini yaptığı Routes World 2023 etkinliği İstanbul Fuar Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla başladı.
İGA İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte ev sahipliğini yaptığı Routes World 2023 etkinliği İstanbul Fuar Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla başladı.
İstanbul Valisi Davut Gül, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu ve çok sayıda katılımcının yer aldığı törende konuşan Bakan Uraloğlu, gökyüzünde kurdukları köprülerle Türkiye'nin, havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, küresel bir havacılık merkezi olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı ile birlikte ülkemiz ve İstanbul, dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline gelmiş durumdadır" dedi.
'CEZBEDİYOR'
Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın küresel aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olması nedeniyle havayolu şirketlerini cezbettiğini söyledi.
İstanbul Havalimanı'ndaki slotların serbestliği ve bolluğunun, İstanbul Havalimanı'na başta THY olmak üzere birçok havayolunun gelmesine imkan sağladığını vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Yeni havayolu şirketleriyle tanışmak için Routes World büyük önem arz ediyor. Küresel planda iddialı havayolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek İstanbul Havalimanı gibi bir üsse sahip olmak önemli bir avantajdır. Bu bağlamda THY'nin daha da güçlenebilmesi için İstanbul Havalimanı çok büyük bir şans olmuştur. Tüm etapları tamamlandığında 150 havayolu şirketine ve 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlayacak İstanbul Havalimanımız ile birlikte THY dünyanın 1 numaralı havayolu şirketi olma yolunda da emin adımlarla yürümektedir."
BÜYÜK ÇIKARMA
İGA İstanbul Havalimanı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte, 28. Routes World'de, dünyanın önde gelen havayollarının başkanları dahil olmak üzere binlerce yönetici, turizm delegesi ve havayolu tedarikçisini ağırlıyor. 3 binden fazla üst düzey yöneticinin katıldığı etkinlikte havacılığın küresel bağlamdaki geleceği tartışılıyor.
KONUMUN AVANTAJLARI
Türkiye'nin konumunun getirdiği avantajlara dikkat çeken Uraloğlu, gündemdeki projelere ilişkin şunları söyledi: "Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve karayolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu bağlantının hayata geçmesinin Orta Koridor ülkeleri açısından önemli adım olacağına inanıyorum. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak. Önemli bir projemiz de Kalkınma Yolu."
'DÜNYA İÇİN ÖNEMİ BÜYÜK'
İGA İstanbul Havalimanı'nın, sivil havacılığın geleceğini şekillendiren Routes World'e ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirten Mehmet Kalyoncu, şöyle konuştu: "İGA İstanbul Havalimanı, hem dünya hem İstanbul için büyük önem taşıyor. Dünyanın en büyük ve en stratejik konuma sahip havalimanlarından biri olarak, kıtaları birbirine bağlayan ve uluslararası seyahati kolaylaştıran hayati bir küresel ulaşım merkezi olarak hizmet veriyor. Havalimanı faaliyete geçtikten sonra hava kalitesi arttı; gürültü kirliliği ve karbon emisyonu azaldı."